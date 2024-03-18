Турецкий суп-пюре: рецепт быстрого и полезного блюда из чечевицы

Этот ароматный суп кремовой текстуры не только легок в приготовлении, но и полезен благодаря чечевице, которая ускоряет обмен веществ, оказывает положительное влияние на аппетит и пищеварение и обеспечивает организм белком.
Как готовить турецкий крем-суп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал о кулинарии "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Что понадобится для крем-супа:
Как готовить суп из чечевицы
Приготовление супа начинаем с картофеля - его необходимо очистить от кожуры и нарезать на кусочки любой формы. Хорошо промойте чечевицу и бросьте ее вместе с картофелем в кастрюлю.
Чечевицу с картофелем поместите в кастрюлю (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Залейте крупу с картофелем, поставьте на огонь и приготовьте зажарку.
Нарежьте лук кубиками, а морковь - кружочками. В нагретую сковороду налейте растительного масла и добавьте сливочное. Вбросьте в сковороду нарезанные овощи, добавьте соль, перец и специи - прованские травы, хмели-сунели, мяту и тмин.
Морковь и лук с травами (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
В это время порежьте помидор кубиками. Когда овощи прожарятся, добавьте к ним нарезанный помидор и протушите зажарку 3-4 минуты.
Проверьте на готовность картофель и чечевицу - когда они будут сварены, добавьте к ним зажарку, перемешайте и варите еще 5 минут.
Готовую зажарку добавляем к отварному картофелю и чечевице (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Пока варится суп, нарежьте чеснок, добавьте его в блюдо и варите в течение минуты-двух. Добавьте лимонный сок и перемелите блендером суп до однородной консистенции.
Перемелите суп блендером (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Разлейте суп по мискам, украсьте мелко нарезанной зеленью - и блюдо можно есть!
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