RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турецкий суп-пюре: рецепт быстрого и полезного блюда из чечевицы

Турецкий суп-пюре - вкусное и полезное блюдо (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Этот ароматный суп кремовой текстуры не только легок в приготовлении, но и полезен благодаря чечевице, которая ускоряет обмен веществ, оказывает положительное влияние на аппетит и пищеварение и обеспечивает организм белком.

Как готовить турецкий крем-суп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал о кулинарии "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что понадобится для крем-супа:

  • чечевица - 150 г
  • вода - 1,5 л
  • картофель - 3-4 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • помидор - 1 шт.
  • масло - 3-5 ст. л.
  • сливочное масло - 20 г
  • лимонный сок - из 1/4 лимона
  • чеснок - 2 зубчика
  • хмели-сунели - 1/4 ч. л.
  • прованские травы - 1/4 ч. л.
  • мята (свежая или сушеная) - щепотка
  • тмин - 1/5 ч. л.
  • зелень - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • перец (петрушка, укроп) - по вкусу

Как готовить суп из чечевицы

Приготовление супа начинаем с картофеля - его необходимо очистить от кожуры и нарезать на кусочки любой формы. Хорошо промойте чечевицу и бросьте ее вместе с картофелем в кастрюлю.

Чечевицу с картофелем поместите в кастрюлю (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Залейте крупу с картофелем, поставьте на огонь и приготовьте зажарку.

Нарежьте лук кубиками, а морковь - кружочками. В нагретую сковороду налейте растительного масла и добавьте сливочное. Вбросьте в сковороду нарезанные овощи, добавьте соль, перец и специи - прованские травы, хмели-сунели, мяту и тмин.

Морковь и лук с травами (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

В это время порежьте помидор кубиками. Когда овощи прожарятся, добавьте к ним нарезанный помидор и протушите зажарку 3-4 минуты.

Проверьте на готовность картофель и чечевицу - когда они будут сварены, добавьте к ним зажарку, перемешайте и варите еще 5 минут.

Готовую зажарку добавляем к отварному картофелю и чечевице (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Пока варится суп, нарежьте чеснок, добавьте его в блюдо и варите в течение минуты-двух. Добавьте лимонный сок и перемелите блендером суп до однородной консистенции.

Перемелите суп блендером (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разлейте суп по мискам, украсьте мелко нарезанной зеленью - и блюдо можно есть!

 

Кстати, раньше мы публиковали рецепт галицких лазанок с грибами.

А также рассказывали, как готовить плацинду из картофеля и лука.

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыСоветы