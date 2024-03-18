Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці

Цей духмяний суп кремової текстури не тільки легкий в приготуванні, а й корисний завдяки сочевиці, яка прискорює обмін речовин, позитивно впливає на апетит і травлення та забезпечує організм білком.
Як готувати турецький крем-суп, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал про кулінарію "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Що знадобиться для крем-супу:
Як готувати суп з сочевиці
Приготування супу починаємо з картоплі - її необхідно очистити від шкірки та нарізати на шматочки будь-якої форми. Добре промийте сочевицю та вкиньте її разом з картоплею до каструлі.
Сочевицю з картоплею помістіть у каструлю (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Залийте крупу з картоплею водою, поставте на вогонь та приготуйте засмажку.
Наріжте цибулю кубиками, а моркву - кружальцями. В розігріту пательню налийте олії та додайте вершкове масло. Вкиньте до пательні нарізані овочі, додайте сіль, перець та спеції - прованські трави, хмелі-сунелі, м'яту та кмин.
Морква та цибуля з травами (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
В цей час наріжте помідор кубиками. Коли овочі просмажаться, додайте до них нарізаний помідор і протушкуйте засмажку 3-4 хвилини.
Перевірте на готовність картоплю та сочевицю - коли вони будуть зварені, додайте до них засмажку, перемішайте і варіть ще 5 хвилин.
Готову засмажку додаємо до відвареної картоплі та сочевиці (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Поки вариться суп, наріжте часник, додайте його до страви та варіть протягом хвилини-двох. Додайте лимонний сік та перемеліть суп блендером до однорідної консистенції.
Перемеліть суп блендером (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Розлийте суп по мисках, прикрасьте дрібно нарізаною зеленню - і страву можна їсти!
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