Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці

Що знадобиться для крем-супу:

сочевиця - 150 г

вода - 1,5 л

картопля - 3-4 шт.

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

помідор - 1 шт.

олія - 3-5 ст. л.

вершкове масло - 20 г

лимонний сік - з 1/4 лимона

часник - 2 зубчики

хмелі-сунелі - 1/4 ч. л.

прованські трави - 1/4 ч. л.

м’ята (свіжа або сушена) - дрібка

кмин - 1/5 ч. л.

зелень - до смаку

сіль - до смаку

перець (петрушка, кріп) - до смаку

Як готувати суп з сочевиці

Приготування супу починаємо з картоплі - її необхідно очистити від шкірки та нарізати на шматочки будь-якої форми. Добре промийте сочевицю та вкиньте її разом з картоплею до каструлі.

Сочевицю з картоплею помістіть у каструлю (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Залийте крупу з картоплею водою, поставте на вогонь та приготуйте засмажку.

Наріжте цибулю кубиками, а моркву - кружальцями. В розігріту пательню налийте олії та додайте вершкове масло. Вкиньте до пательні нарізані овочі, додайте сіль, перець та спеції - прованські трави, хмелі-сунелі, м'яту та кмин.

Морква та цибуля з травами (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

В цей час наріжте помідор кубиками. Коли овочі просмажаться, додайте до них нарізаний помідор і протушкуйте засмажку 3-4 хвилини.

Перевірте на готовність картоплю та сочевицю - коли вони будуть зварені, додайте до них засмажку, перемішайте і варіть ще 5 хвилин.

Готову засмажку додаємо до відвареної картоплі та сочевиці (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Поки вариться суп, наріжте часник, додайте його до страви та варіть протягом хвилини-двох. Додайте лимонний сік та перемеліть суп блендером до однорідної консистенції.

Перемеліть суп блендером (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розлийте суп по мисках, прикрасьте дрібно нарізаною зеленню - і страву можна їсти!