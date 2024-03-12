Пирог плацинда с картофелем и луком: его подавали воинам и олимпийцам

Плацинда в переводе с греческого – это плоский пирог. Рецепт этого уникального пирога пришел в Украину много веков назад из Древней Греции. Шеф-повар Дмитрий Сикорский нашел его в Причерноморье, Большом Дальнике Одесской области, где он прижился и распространился. В древние времена пирог из теста, сыра и меда выпекали в лавровом листе и подавали воинам и олимпийцам, чтобы они восстановили силы.

Как приготовить плацинду из картофеля и лука, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

Вода - 300 мл

Масло подсолнечное - 30 г

Соль - 12 г

Сахар - 13 г

Лимонная кислота - 1 г

Мука пшеничная - 750 г

Картофель - 490 г

Лук желтый - 210 г

Перец черный молотый - по своему вкусу

Как готовить плацинду с картофелем и луком

Смешайте муку, 12 г соли, сахар и лимонную кислоту. Добавить воду и масло. Замесите тесто, которое должно быть более мягким, чем тесто на вареники. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 30 минут.

Картофель порежьте или нашинкуйте кружочками, как на чипсы, толщиной около 2-3 мм.

Тесто разделите на 7 порций. Раскатайте кругами диаметром около 25 сантиметров. На центр выкладывайте картофель и нарезанный тонкими полукольцами лук. Добавьте соль и перец. Накройте начинку с четырех точек.

Жарьте каждую плацинду отдельно на сковороде в разогретом масле на умеренном огне. Слой масла должен быть около 1 см. В конце убавьте огонь и накройте крышкой, чтобы картофель дошел до готовности.

Подавайте блюдо со сметаной.

Кстати, начинка может быть любая, в такой пирог можно добавлять грибы, рыбу, мясо, творог, зелень, что-то сладкое или разные овощи.

А вот так готовят плацинду с сыром и зеленью: