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Пирог плацинда с картофелем и луком: его подавали воинам и олимпийцам

Вторник 12 марта 2024 07:45
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Пирог плацинда с картофелем и луком: его подавали воинам и олимпийцам Как приготовить пирог плацинда с картофелем и луком (Кадр с видео)
Автор: Анна Шиканова

Плацинда в переводе с греческого – это плоский пирог. Рецепт этого уникального пирога пришел в Украину много веков назад из Древней Греции. Шеф-повар Дмитрий Сикорский нашел его в Причерноморье, Большом Дальнике Одесской области, где он прижился и распространился. В древние времена пирог из теста, сыра и меда выпекали в лавровом листе и подавали воинам и олимпийцам, чтобы они восстановили силы.

Как приготовить плацинду из картофеля и лука, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Вода - 300 мл
  • Масло подсолнечное - 30 г
  • Соль - 12 г
  • Сахар - 13 г
  • Лимонная кислота - 1 г
  • Мука пшеничная - 750 г
  • Картофель - 490 г
  • Лук желтый - 210 г
  • Перец черный молотый - по своему вкусу

Как готовить плацинду с картофелем и луком

Смешайте муку, 12 г соли, сахар и лимонную кислоту. Добавить воду и масло. Замесите тесто, которое должно быть более мягким, чем тесто на вареники. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 30 минут.

Картофель порежьте или нашинкуйте кружочками, как на чипсы, толщиной около 2-3 мм.

Тесто разделите на 7 порций. Раскатайте кругами диаметром около 25 сантиметров. На центр выкладывайте картофель и нарезанный тонкими полукольцами лук. Добавьте соль и перец. Накройте начинку с четырех точек.

Жарьте каждую плацинду отдельно на сковороде в разогретом масле на умеренном огне. Слой масла должен быть около 1 см. В конце убавьте огонь и накройте крышкой, чтобы картофель дошел до готовности.

Подавайте блюдо со сметаной.

Кстати, начинка может быть любая, в такой пирог можно добавлять грибы, рыбу, мясо, творог, зелень, что-то сладкое или разные овощи.

А вот так готовят плацинду с сыром и зеленью:

Раньше мы писали о том, как готовить галицкие лазанки с грибами.

А еще рассказывали о том, как готовить пирог Соложеник, которому уже больше 100 лет.

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