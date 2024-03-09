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Галицкие лазанки с грибами: невероятно вкусное и питательное блюдо

Суббота 09 марта 2024 07:45
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Галицкие лазанки с грибами: невероятно вкусное и питательное блюдо Как приготовить галицкие лазанки с грибами (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Блюда из макарон из Европы впервые привезла неаполитанская принцесса Бона Сфорца, которая вышла замуж за короля Сигизмунда и переехала в Краков. С тех пор макароны появились сначала в Польше, потом и во Львове, а дальше рецепты пошли путешествовать по всей Украине. Именно таким был путь галицких лазанок, которые готовят уже несколько столетий.

Как приготовить вкусные галицкие лазанки с грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Мука из твердых сортов пшеницы - ½ стакана
  • Мука пшеничная - 1 стакан
  • Сода пищевая - 3 г
  • Вода - 65 г
  • Бекон - 150 г
  • Грибы лисички - 200 г
  • Масло сливочное - 40 г
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Тимьян, веточка - 1 шт.
  • Соль - по своему вкусу
  • Перец черный молотый - по своему вкусу

Для подачи:

  • Сыр твердый
  • Оливковое масло

Как готовить галицкие лазанки с грибами

Смешайте два вида муки, 5 г соли и соды. Добавить воды и замесить тесто. Оно должно быть тугим и плотным. При необходимости добавьте муку.

Сформируйте шар и плотно заверните пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 3-6 часов.

Тесто раскатайте скалкой в листы толщиной 1 мм. Нарежьте ножом на куски произвольной формы (любой, главное - одинаковые по размеру).

Доведите воду до кипения в глубокой кастрюле. Подсолите ее. Слегка посыпьте мукой куски теста и отварите в подсоленной воде несколько минут. До готовности варить не нужно. Так как тесто будет доходить в сковороде.

Хорошо промойте грибы и нарежьте и отставьте в сторону. Размельчите бекон на куски. Очистите и измельчите лук и чеснок.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом. При желании можно использовать растительное масло. Слегка обжарьте лук и чеснок. Добавьте веточку тимьяна, обжарьте до золотистого цвета.

Положите в сковороду бекон и поджарьте несколько секунд на большом огне вместе с луком и чесноком, чтобы он начал плавиться и менять цвет до румяного.

Добавьте в сковороду грибы. Обжарьте все вместе несколько минут, чтобы ушла лишняя влага и грибы карамелизовались.

Сваренные лазанки положите в сковороду. Посолите блюдо, добавьте перца и прогрейте 1 минуту.

Выкладывайте лазанки на тарелку горкой. Сбрызните оливковым маслом. Посыпьте натертым сыром. Можно украсить зеленью.

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