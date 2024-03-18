Турецкий суп-пюре: рецепт быстрого и полезного блюда из чечевицы

Этот ароматный суп кремовой текстуры не только легок в приготовлении, но и полезен благодаря чечевице, которая ускоряет обмен веществ, оказывает положительное влияние на аппетит и пищеварение и обеспечивает организм белком.

Как готовить турецкий крем-суп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал о кулинарии "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что понадобится для крем-супа:

чечевица - 150 г

вода - 1,5 л

картофель - 3-4 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

помидор - 1 шт.

масло - 3-5 ст. л.

сливочное масло - 20 г

лимонный сок - из 1/4 лимона

чеснок - 2 зубчика

хмели-сунели - 1/4 ч. л.

прованские травы - 1/4 ч. л.

мята (свежая или сушеная) - щепотка

тмин - 1/5 ч. л.

зелень - по вкусу

соль - по вкусу

перец (петрушка, укроп) - по вкусу

Как готовить суп из чечевицы

Приготовление супа начинаем с картофеля - его необходимо очистить от кожуры и нарезать на кусочки любой формы. Хорошо промойте чечевицу и бросьте ее вместе с картофелем в кастрюлю.

Чечевицу с картофелем поместите в кастрюлю (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Залейте крупу с картофелем, поставьте на огонь и приготовьте зажарку.

Нарежьте лук кубиками, а морковь - кружочками. В нагретую сковороду налейте растительного масла и добавьте сливочное. Вбросьте в сковороду нарезанные овощи, добавьте соль, перец и специи - прованские травы, хмели-сунели, мяту и тмин.

Морковь и лук с травами (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

В это время порежьте помидор кубиками. Когда овощи прожарятся, добавьте к ним нарезанный помидор и протушите зажарку 3-4 минуты.

Проверьте на готовность картофель и чечевицу - когда они будут сварены, добавьте к ним зажарку, перемешайте и варите еще 5 минут.

Готовую зажарку добавляем к отварному картофелю и чечевице (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Пока варится суп, нарежьте чеснок, добавьте его в блюдо и варите в течение минуты-двух. Добавьте лимонный сок и перемелите блендером суп до однородной консистенции.

Перемелите суп блендером (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разлейте суп по мискам, украсьте мелко нарезанной зеленью - и блюдо можно есть!