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Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці

Понеділок 18 березня 2024 07:42
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Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці Турецький суп-пюре - смачна й корисна страва (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Цей духмяний суп кремової текстури не тільки легкий в приготуванні, а й корисний завдяки сочевиці, яка прискорює обмін речовин, позитивно впливає на апетит і травлення та забезпечує організм білком.

Як готувати турецький крем-суп, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал про кулінарію "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що знадобиться для крем-супу:

  • сочевиця - 150 г
  • вода - 1,5 л
  • картопля - 3-4 шт.
  • морква - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • помідор - 1 шт.
  • олія - 3-5 ст. л.
  • вершкове масло - 20 г
  • лимонний сік - з 1/4 лимона
  • часник - 2 зубчики
  • хмелі-сунелі - 1/4 ч. л.
  • прованські трави - 1/4 ч. л.
  • м’ята (свіжа або сушена) - дрібка
  • кмин - 1/5 ч. л.
  • зелень - до смаку
  • сіль - до смаку
  • перець (петрушка, кріп) - до смаку

Як готувати суп з сочевиці

Приготування супу починаємо з картоплі - її необхідно очистити від шкірки та нарізати на шматочки будь-якої форми. Добре промийте сочевицю та вкиньте її разом з картоплею до каструлі.

Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці

Сочевицю з картоплею помістіть у каструлю (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Залийте крупу з картоплею водою, поставте на вогонь та приготуйте засмажку.

Наріжте цибулю кубиками, а моркву - кружальцями. В розігріту пательню налийте олії та додайте вершкове масло. Вкиньте до пательні нарізані овочі, додайте сіль, перець та спеції - прованські трави, хмелі-сунелі, м'яту та кмин.

Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці

Морква та цибуля з травами (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

В цей час наріжте помідор кубиками. Коли овочі просмажаться, додайте до них нарізаний помідор і протушкуйте засмажку 3-4 хвилини.

Перевірте на готовність картоплю та сочевицю - коли вони будуть зварені, додайте до них засмажку, перемішайте і варіть ще 5 хвилин.

Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці

Готову засмажку додаємо до відвареної картоплі та сочевиці (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Поки вариться суп, наріжте часник, додайте його до страви та варіть протягом хвилини-двох. Додайте лимонний сік та перемеліть суп блендером до однорідної консистенції.

Турецький суп-пюре: рецепт швидкої та корисної страви з сочевиці

Перемеліть суп блендером (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розлийте суп по мисках, прикрасьте дрібно нарізаною зеленню - і страву можна їсти!

До речі, раніше ми публікували рецепт галицьких лазанок з грибами.

А також розповідали, як готувати плацинду з картоплі та цибулі.

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