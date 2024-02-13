Турецкий певец посвятил песню Валерию Залужному (видео)

Озан Дайи написал песню о Валерии Залужном

Так, в комментарии Укринформу турецкий певец заявил, что своей новой композицией хотел выразить благодарность бывшему главкому ВСУ.

"Генерал Залужный с момента вступления в должность в 2021 году боролся всеми силами за безопасность и интересы своей страны, а когда в 2022 году началась активная война, он каждый раз продолжал ее защищать без всякой передышки, даже на день", - сказал Озан.

Озан Дайи (фото: facebook.com/0zandayi)

"И его самопожертвование невозможно описать словами. Поэтому, как человек, который жил в Украине и поддерживает Украину, хотел выразить ему свою благодарность этой песней", - добавил он.

По словам Дайи, сначала музыка и слова песни были на турецком, а потом он перевел их на украинский.

Интересно то, что при аранжировке артист использовал искусственный интеллект, чтобы сделать свой голос женским.

"Я долго жил в Украине и могу сказать, что не знаю такого общества, где бы женщины были настолько трудолюбивыми, несли бы на себе такую нагрузку и присутствовали во всех сферах. Женщины занимают особое место в украинском обществе, поэтому у меня возникла идея сделать экспериментальный вокал с женским голосом", - объяснил исполнитель.

Краткая биография Озана Дайи

Музыкант родился и всю жизнь прожил в Стамбуле. Более шести лет назад по совету друга отправился в Украину.

Сначала задумывался о поступлении в музыкальную академию, но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств пришлось отказаться от этой идеи.

Озан Дайи (фото: facebook.com/0zandayi)

Однако Озан не отрекся от мысли жить и творить как музыкант в Украине.

Он откровенно признается, что за прошедшие годы Украина стала для него вторым родным домом, и он связывает свое настоящее и будущее с этой страной.

После начала полномасштабной войны Дайи начал создавать патриотические песни на украинском, а также двуязычные композиции - на украинском и турецком.