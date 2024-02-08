Как Залужный стал главнокомандующим ВСУ: путь от солдата к генералу

Биография Валерия Залужного насыщенная и интересная. Он – фигура известная в Украине абсолютно всем. Валерий Федорович прошел большой путь от обычного военного до Главнокомандующего ВСУ Украины. И что главное - его военное образование полностью украинское и без советского прошлого.

Жизненный путь Залужного

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 г. в городе Новоград-Волынский (сейчас Звягель), Житомирская область в семье военных. С детства он мечтал стать военным - об этом он неоднократно говорил в интервью.

В 1989 году окончил городскую школу №9, поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, который окончил в 1993 году с отличием.

Позже поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. В 1997 году с отличием окончил обучение в институте, после чего прошел все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир роты, командир роты курсантов, командир батальона.

Валерий Залужный (фото: facebook.com/CinCAFU)

В 2005 году поступил в Национальную академию обороны Украины, в 2007 году закончил обучение с золотой медалью, назначен на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове. В этой должности успешно проходил службу в течение двух с половиной лет.

Решением начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 13 октября 2009 года был назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады. Командовал ею до 2012 года.

В 2014 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки, награжден переходным мечом королевы Великобритании.

В середине июля 2014 года был назначен заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми создаваемыми там группировками.

Валерий Залужный (фото: Getty Images)

На 2017 год - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад". Как участник боевых действий на Востоке Украины, он положительно относился к обновлению состава молодыми людьми и уходу от советских практик.

Залужный командовал батальоном в боях под Дебальцево. Во время его пребывания в должности ВСУ освободили поселок Южный возле подконтрольной российским оккупантам Горловки и продвинулись вперед вблизи Волновахи.

23 августа 2017 года получил новое звание генерал-майора.

В 2018 году – начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины – первый заместитель командующего Объединенных сил.

9 декабря 2019 был назначен командующим Оперативного командования "Север".

В декабре 2020 года - окончил магистериум Острожской академии по специальности "Международные отношения".

27 июля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он сменил на этом посту Руслана Хомчака. На следующий день был введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Общий курс реформирования Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - сказал он после своего назначения.

Валерий Залужный и Владимир Зеленский (фото: facebook.com/CinCAFU)

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

На Западе о Валерии Залужном писали, что генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, сформированную советским военным союзом.

Военачальник всегда выступал за современные подходы к боевой подготовке. Так, будучи командующим ОК "Север", Залужный говорил, что доклады у карты и написание боевых приказов уже изжили себя.

16 декабря 2023 защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии. Защита диссертации на специальную тему прошла в Национальном университете "Одесская юридическая академия".

Валерий Федорович прошел все ступени карьеры военного и имеет опыт службы на командных должностях во всех оперативных командованиях войск ВСУ.

Валерий Залужный (фото: facebook.com/CinCAFU)