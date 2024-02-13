Турецький співак присвятив пісню Валерію Залужному (відео)

Озан Дайи написав пісню про Валерія Залужного

Так, у коментарі Укрінформу турецький співак заявив, що своєю новою композицією хотів висловити вдячність колишньому головкому ЗСУ.

“Генерал Залужний з моменту вступу на посаду у 2021 році боровся всіма силами за безпеку та інтереси своєї країни, а коли у 2022 році почалася активна війна, він щодуж продовжував її захищати без жодного перепочинку, навіть на день", - сказав Озан.

Озан Дайи (фото: facebook.com/0zandayi)

"І його самопожертву неможливо описати словами. Тому, як людина, яка жила в Україні і підтримує Україну, хотів висловити йому свою вдячність цією піснею”, - додав він.

Зі слів Дайи, спершу музика і слова пісні були турецькою, а потім він переклав їх українською.

Цікаво те, що при аранжуванні артист використав штучний інтелект, аби зробити свій голос жіночим.

"Я довго жив в Україні і можу сказати, що не знаю такого суспільства, де б жінки були настільки працьовитими, несли б на собі таке навантаження і були присутні в усіх сферах. Жінки займають особливе місце в українському суспільстві, тому у мене виникла ідея зробити експериментальний вокал з жіночим голосом", - пояснив виконавець.

Коротка біографія Озана Дайи

Музикант народився і все життя прожив у Стамбулі. Більше шести років тому за порадою друга вирушив до України.

Спочатку замислювався про вступ до музичної академії, але, на жаль, через певні обставини довелося відмовитися від цієї ідеї.

Озан Дайи (фото: facebook.com/0zandayi)

Однак Озан не зрікся думки жити і творити як музикант в Україні.

Він відверто зізнається, що за минулі роки Україна стала для нього другою рідною домівкою, і він пов'язує своє сьогодення та майбутнє з цією країною.

Після початку повномасштабної війни Дайи почав створювати патріотичні пісні українською, а також двомовні композиції - українською та турецькою.