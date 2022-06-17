Тульська область РФ хоче "відбудовувати Маріуполь", поки самі туляки виживають у бараках (фото)

Губернатор Тульської області РФ висловив бажання відновлювати Лівий берег Маріуполя. І це при тому, що сама Тула виглядає жахливо і люди живуть в бараках.

У Маріупольській міській раді одразу відреагували на подібну пропозицію і вказали на те, як виглядає їх власне місто.