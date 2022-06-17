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Тульська область РФ хоче "відбудовувати Маріуполь", поки самі туляки виживають у бараках (фото)

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П'ятниця 17 червня 2022 16:55
Тульська область РФ хоче "відбудовувати Маріуполь", поки самі туляки виживають у бараках (фото) Тула живе в баракаха, але вирішила відбудовувати Маріуполь (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Губернатор Тульської області РФ висловив бажання відновлювати Лівий берег Маріуполя. І це при тому, що сама Тула виглядає жахливо і люди живуть в бараках.

У Маріупольській міській раді одразу відреагували на подібну пропозицію і вказали на те, як виглядає їх власне місто.

Заява про бажання відновлювати Лівий берег Маріуполя було зроблено на Петербурзькому економічному форумі, де Тульська область зайняла 4 місце в рейтингу стану інвестиційного клімату в регіонах Росії.

"Окупанти повідомляють, що Тульська область готова відбудувати Лівобережний район Маріуполя. А чи не готова Росія щось зробити з бідністю, руїнами та бараками в самій Тульській області? На фото нетрі в самому центрі Тули", - йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

Подивіться, як виглядає зараз Тула:

Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)Тульська область РФ хоче &quot;відбудовувати Маріуполь&quot;, поки самі туляки виживають у бараках (фото)

До речі, раніше ми розповідали про те, як виживають зараз люди в Маріуполі - померлих ховають у дворах і їжу готують на вогнищах.

Також ми писали, що у Маріуполі взимку опалення не буде й окупанти обіцяють жителям намети для обігріву.

А ще подивіться відео, як росіяни плавають у морі-болоті на Кубані.

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