Тульська область РФ хоче "відбудовувати Маріуполь", поки самі туляки виживають у бараках (фото)
Губернатор Тульської області РФ висловив бажання відновлювати Лівий берег Маріуполя. І це при тому, що сама Тула виглядає жахливо і люди живуть в бараках.
У Маріупольській міській раді одразу відреагували на подібну пропозицію і вказали на те, як виглядає їх власне місто.
Заява про бажання відновлювати Лівий берег Маріуполя було зроблено на Петербурзькому економічному форумі, де Тульська область зайняла 4 місце в рейтингу стану інвестиційного клімату в регіонах Росії.
"Окупанти повідомляють, що Тульська область готова відбудувати Лівобережний район Маріуполя. А чи не готова Росія щось зробити з бідністю, руїнами та бараками в самій Тульській області? На фото нетрі в самому центрі Тули", - йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.
Подивіться, як виглядає зараз Тула:
До речі, раніше ми розповідали про те, як виживають зараз люди в Маріуполі - померлих ховають у дворах і їжу готують на вогнищах.
Також ми писали, що у Маріуполі взимку опалення не буде й окупанти обіцяють жителям намети для обігріву.
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