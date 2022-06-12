У Маріуполі взимку не буде опалення, окупанти обіцяють намети для обігріву
Маріуполь, який знаходиться під контролем російських бойовиків, взимку може залишитися без опалення. Окупанти заявили, що обладнають на вулиці намети для обігріву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. Як в палатках збираюся обігріти понад 130 тисяч людей - скоріш відповідь, аніж питання", - йдеться у повідомленні.
За його словами, окупаційна влада планує роботу шкіл тільки у теплий період, а потім дітей нібито переведуть на дистанційне навчання.
Також радник мера додав, що окупанти продовжують масово зносити пошкоджені будинки, а людей виселяють. На подвір'ях багатоповерхівок утворюються масштабні сміттєзвалища.
"Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з "компенсації" на допомогу по ремонту", - зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, у Маріуполі існує загрозу спалаху холери через забруднену воду. Тому окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення.
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