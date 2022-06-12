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У Маріуполі взимку не буде опалення, окупанти обіцяють намети для обігріву

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Маріуполь, Неділя 12 червня 2022 12:11
У Маріуполі взимку не буде опалення, окупанти обіцяють намети для обігріву Фото: Маріуполь взимку може залишитися без опалення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Маріуполь, який знаходиться під контролем російських бойовиків, взимку може залишитися без опалення. Окупанти заявили, що обладнають на вулиці намети для обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. Як в палатках збираюся обігріти понад 130 тисяч людей - скоріш відповідь, аніж питання", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупаційна влада планує роботу шкіл тільки у теплий період, а потім дітей нібито переведуть на дистанційне навчання.

Також радник мера додав, що окупанти продовжують масово зносити пошкоджені будинки, а людей виселяють. На подвір'ях багатоповерхівок утворюються масштабні сміттєзвалища.

"Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з "компенсації" на допомогу по ремонту", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі існує загрозу спалаху холери через забруднену воду. Тому окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення.

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