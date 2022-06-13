Дивіться, як росіяни плавають в морі-болоті на Кубані: відео, яке викликає огиду

Росіяни показали, як треба відпочивати по канонам "руського міра". Пляжники зібралися на морі, яке більше схоже на болото.

Попереджаємо, фото і відео не для людей з слабкими шлунками!

"На Кубані море зацвіло і на пляжах стало зелено, як на болоті у Шрека. Однак відпочиваючих це анітрохи не бентежить: не дарма ж на курорт приїхали все-таки", - підписані кадри.

Дивіться на відео, як відпочивають в РФ:

"Руський мір" приносить лиш розруху

Зазначимо, що пляжі на тих територіях України, куди прийшов "руський мір" вже давненько, теж "радують". Зокрема, на єдиному курорті "ДНР" в Сєдово орендодавці зазивають відпочивальників, хоча курортне селище й офіційно закрите з 1 червня.

Цікаво, що курорт знаходиться в зоні бойових дій, і Маріуполь зовсім неподалік.

Колаж РБК-Україна: Пляжі в Сєдово