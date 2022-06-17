Тульская область РФ хочет "отстраивать Мариуполь", пока сами туляки выживают в бараках (фото)

Губернатор Тульской области РФ высказал желание восстанавливать Левый берег Мариуполя. И это при том, что сама Тула выглядит ужасно и люди живут в бараках.

В Мариупольском городском совете сразу отреагировали на подобное предложение и указали Тульской области на то, как выглядит их собственный город.