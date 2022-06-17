Тульская область РФ хочет "отстраивать Мариуполь", пока сами туляки выживают в бараках (фото)
Губернатор Тульской области РФ высказал желание восстанавливать Левый берег Мариуполя. И это при том, что сама Тула выглядит ужасно и люди живут в бараках.
В Мариупольском городском совете сразу отреагировали на подобное предложение и указали Тульской области на то, как выглядит их собственный город.
Заявление о желании восстанавливать Левый берег Мариуполя было сделано на Петербургском экономическом форуме, где Тульская область заняла 4 место в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.
"Оккупанты сообщают, что Тульская область готова отстроить Левобережный район Мариуполя. А не готова ли Россия что-то сделать с бедностью, руинами и бараками в самой Тульской области? На фото дебри в самом центре Тулы", - говорится в сообщении Мариупольского городского совета.
Посмотрите, как выглядит сейчас Тула:
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как выживают сейчас люди в Мариуполе - умерших хоронят во дворах и еду готовят на кострах.
Также мы писали, что в Мариуполе зимой отопления не будет и оккупанты обещают жителям палатки для обогрева.
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