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Тульская область РФ хочет "отстраивать Мариуполь", пока сами туляки выживают в бараках (фото)

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Пятница 17 июня 2022 16:55
Тульская область РФ хочет "отстраивать Мариуполь", пока сами туляки выживают в бараках (фото) Тула живет в баракаха, но решила отстраивать Мариуполь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Губернатор Тульской области РФ высказал желание восстанавливать Левый берег Мариуполя. И это при том, что сама Тула выглядит ужасно и люди живут в бараках.

В Мариупольском городском совете сразу отреагировали на подобное предложение и указали Тульской области на то, как выглядит их собственный город.

Заявление о желании восстанавливать Левый берег Мариуполя было сделано на Петербургском экономическом форуме, где Тульская область заняла 4 место в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

"Оккупанты сообщают, что Тульская область готова отстроить Левобережный район Мариуполя. А не готова ли Россия что-то сделать с бедностью, руинами и бараками в самой Тульской области? На фото дебри в самом центре Тулы", - говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Посмотрите, как выглядит сейчас Тула:

Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)Тульская область РФ хочет &quot;отстраивать Мариуполь&quot;, пока сами туляки выживают в бараках (фото)

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как выживают сейчас люди в Мариуполе - умерших хоронят во дворах и еду готовят на кострах.

Также мы писали, что в Мариуполе зимой отопления не будет и оккупанты обещают жителям палатки для обогрева.

А еще посмотрите видео, как россияне плавают в море-болоте на Кубани.

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Мариуполь Тула
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