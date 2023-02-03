Туалетную бумагу "Обухів 65" массово подделывают: как отличить оригинал от фальсификата

Туалетная бумага "Обухів 65" – одна из самых популярных среди украинцев марок этого вида продукции. Именно поэтому ее активно подрабатывают и не только в Украине.
Как не купить подделку – узнайте из материала Styler ниже.
"Обухів 65" производится на Киевском картонно-бумажном комбинате (ККПК), который находится именно в городе Обухов и функционирует с 1977 года.
Поскольку в сегменте туалетной бумаги Украины "Обухів" продается больше всего, его и чаще всего подделывают.
Для этого нужно внимательно изучить этикетку:
Недавно в соцсетях показали варианты нашего выпускаемого в РФ "Обухова". Пользователи шутят, что, по-видимому, там закончились лопухи.
Фото: facebook.com/urtab
Подлог часто не имеет заявленной производителем длины бумаги в 65 метров.
Сама бумага не соответствует качественным и безопасным характеристикам бренда и может содержать опасные примеси (тяжелые металлы, формальдегиды).
Технология производства поддельной туалетной бумаги не отвечает заявленным стандартам и требованиям гигиеничности.
Поскольку контроль производства ненадлежащий, существуют риски, что из-за примесей могут возникать раздражения, сыпи, аллергические реакции на коже и т. д.
Раньше мы писали, как отличить качественный чай от подделки.
Также читайте, как не купить поддельный кофе Lavazza.