Туалетний папір "Обухів 65" масово підробляють: як відрізнити оригінал від фальсифікату

Виробник паперу тільки один

"Обухів 65" виробляється на Київському картонно-паперовому комбінаті (ККПК), який знаходиться саме в місті Обухів і функціонує з 1977 року.

Оскільки у сегменті туалетного паперу України "Обухів" продається найбільше, його й найчастіше підроблюють.

Як відрізнити підробку від оригіналу

Для цього треба уважно вивчити етикетку:

фарба та всі написи на ній мають бути рівними,

не має бути граматичних помилок,

шрифти не повинні розтікатися,

має бути зазначена вірна назва та адреса виробника - Київського картонно-паперового комбінату, а також дата виробництва.

назва паперу має бути "Обухів 65" - без подвоєнь чи замін якихось із літер (наприклад, "Обухоф", "Овуків" чи ще якось).

Папір підроблюють навіть в Росії

Нещодавно в соцмережах показали варіанти нашого "Обухова", який випускають в РФ. Користувачі жартують, що, мабуть, там закінчились лопухи.

Фото: facebook.com/urtab

Чому не варто купувати підроблений папір

Підробка часто не має заявленої виробником довжини паперу у 65 метрів.

Сам папір не відповідає якісним та безпечним характеристикам бренду й може містити небезпечні домішки (важкі метали, формальдегіди).

Технологія виробництва підробленого туалетного паперу не відповідає заявленим стандартам і вимогам гігієнічності.

Позаяк контроль виробництва неналежний, то існують ризики, що через домішки можуть виникати подразнення, висипи, алергічні реакції на шкірі тощо.