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Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Воскресенье 14 апреля 2024 13:22
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Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео) Мужчины на архивных фото (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша и ведущая Ольга Сидоренко поразила пользователей сети подборкой архивных фото, на которых можно увидеть, как выглядели украинские мужчины примерно 100 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Сидоренко поделилась в TikTok.

Как в прошлом выглядели украинцы

Так, блогерша собрала архивные фотографии мужчин из разных уголков Украины. Вы можете увидеть жителей Киевщины, Полтавщины, Приднепровья и других регионов.

Все фотографии датированы разными годами. Поэтому можно заметить, как менялась одежда, а также какие прически носили мужчины в те или иные периоды.

Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Архивные фотографии украинских мужчин (скриншоты)

Не все снимки удалось сохранить в хорошем состоянии. Архивные кадры уже начало уничтожать время. К счастью, эти фотографии не исчезнут из истории, ведь уже попали в сеть.

Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)Как выглядели украинские мужчины в прошлом (скриншоты)

Как реагирует сеть

Архивные кадры поразили пользователей. В комментариях под видео пользователи пишут:

  • "А главное - взгляды. Свободных, храбрых людей"
  • "Действительно, красавцы! Казачьемуроду нет перевода"
  • "Какие красивые люди".
@sydorenko91 Дівчата, налітай

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