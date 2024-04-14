Смотрите, как выглядели мужчины 100 лет назад (видео)

Блогерша и ведущая Ольга Сидоренко поразила пользователей сети подборкой архивных фото, на которых можно увидеть, как выглядели украинские мужчины примерно 100 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Сидоренко поделилась в TikTok .

Архивные кадры поразили пользователей. В комментариях под видео пользователи пишут:

Как выглядели украинские мужчины в прошлом (скриншоты)

Не все снимки удалось сохранить в хорошем состоянии. Архивные кадры уже начало уничтожать время. К счастью, эти фотографии не исчезнут из истории, ведь уже попали в сеть.

Все фотографии датированы разными годами. Поэтому можно заметить, как менялась одежда, а также какие прически носили мужчины в те или иные периоды.

Так, блогерша собрала архивные фотографии мужчин из разных уголков Украины. Вы можете увидеть жителей Киевщины, Полтавщины, Приднепровья и других регионов.

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