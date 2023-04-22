Эту молитву обязательно нужно прочитать в Поминальное воскресенье

В Поминальное воскресенье 23 апреля сотни тысяч украинцев придут на кладбища, чтобы почтить умерших родственников. Но не все знают, что начать этот день нужно с молитвы за упокой душ тех, кого уже с нами нет...

Главная молитва за умерших

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежде на жизнь вечную усопшего раба Твоего, брата нашего [имя] как милосердный и мужелюбец, отпуская грехи и сглаживая неправды, облегчи, даруй и прости все его вины свободные и несвободные, избавь его от вечной муки и огня гееннского и дай ему вечные блага Твои, приготовленные для любящих Тебя.

Если же и согрешил он, но не отступил от Тебя и несомненно у Отца, и Сына, и Святого Духа, Бога, Тебя, в Троице славного, веровал и единицу в Троице и Троицу в единицы православно до самого последнего своего дуновения признавал, будь милостив к нему и веру в Тебя вместо дел прими и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой.

Нет человека, который жил бы и не согрешил. Ты один только без всякого греха, и истина Твоя - правда вечная, и Ты один Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Также можно прочесть молитву за всех умерших. Вот ее текст:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих [имена], родственников моих [имена], благодетелей моих [имена], и всех тех, кто положил жизнь свою за волю Украины [имена], и всех христиан, и всякую душу, которая почила и нуждается в Твоей милости, и прости им все вины их, свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное, и сотвори им вечную память. Аминь.

Добавим, что совершать эти молитвы стоит не только для того, чтобы почтить умерших близких и родных, но и для упокоения душ павших защитников Украины.