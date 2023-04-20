Радоница 2023: как почтить память умерших и что нельзя делать на кладбище

Радоница - специальный день по церковному календарю, когда поминают умерших, посещают кладбища. Эта дата всегда выпадает на вторник второй недели после Пасхи. Соответственно, в 2023 году днем поминания умерших станет вторник, 25 апреля.

Какие важные традиции Радоницы нужно знать и что нельзя делать на кладбищах - читайте в материале ниже.

Когда и как нужно почтить память умерших

Посещать кладбища и поминать умерших начинают с первой субботы после Пасхи. Первое воскресенье после праздника называют Проводы, а Радоница выпадает - на 9 день после Пасхи.

Радоница происходит от балканского слова "радоваться", поэтому в этот день не грустят об умерших, а почитают их память и радуются, что они перешли в лучший мир.

Традиции в разных регионах Украины имеют некоторые особенности, даты поминальных дней могут отличаться - многие начинают посещать умерших уже на следующее воскресенье после Пасхи (Красная Горка или Фомино воскресенье), то есть 23 апреля.

Поминальные дни всегда начинаются со службы в церкви - там проводят панихиды в память о почивших близких.

После панихиды люди посещают кладбища, несут крашанки и писанки, небольшие паски на могилы родных. Также приводят в порядок могилы, памятники, оградки. Обязательно зажигают свечи.

Из-за войны украинцев просят ограничить посещение кладбищ и по возможности - поминать усопших дома.

Что запрещено на Радоницу

Самый главный запрет - нельзя оплакивать усопших, грустить и печалиться. Нужно вспоминать о них с теплом, молитвой и добрыми словами.

Нельзя устраивать посиделки у могил с алкогольными напитками. Запрещен даже церковный кагор. Не стоит делать дома шумные поминки. Также нельзя оставлять на могилах алкоголь.

В церкви не приветствуют возложение еды на могилы и рекомендуют ограничиться 1-2 яйцами и маленьким кусочком паски, которые кладут у надгробий, а не сверху. Остальную еду рекомендуется раздать нуждающимся.

Нельзя громко разговаривать у могил, вести оживленные беседы. Не стоит ярко и громко выражать свою скорбь.

Также в народе существует суеверие, что, уходя с кладбища, нельзя оборачиваться. Нужно спокойно выйти за ворота. Не стоит посещать кладбища беременным женщинам и маленьким детям до 5 лет.

После посещения кладбища или панихиды можно собраться дома всей семьей, но устраивать застолья и шумные поминки с алкоголем - нельзя. Также не стоит ругаться и выяснять отношения с родными.