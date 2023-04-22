Цю молитву обов’язково треба прочитати у Провідну неділю
На Провідну неділю 23 квітня сотні тисяч українців прийдуть на кладовища, щоб вшанувати померлих родичів. Але не всі знають, що почати цей день потрібно з молитви за упокій душ тих, кого вже з нами немає…
Текст молитви за померлими, яку варто прочитати у неділю, - нижче в матеріалі Styler.
Головна молитва за померлих
Пом’яни, Господи, Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого, брата нашого [ім’я] як Милосердний і Чоловіколюбець, відпускаючи гріхи та згладжуючи неправди, полегши, даруй і прости всі його провини вільні й невільні, визволи його від вічної муки та вогню геєнського і дай йому вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять Тебе.
Коли ж і згрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога, Тебе, в Тройці славимого, вірував і одиницю в Тройці і Тройцю в одиниці православно аж до останнього свого подиху визнавав, будь милостивим до нього і віру в Тебе замість діл прийми і з святими Твоїми, як Щедрий, упокой.
Нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив. Ти один тільки без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна, і Ти один Бог милости і щедрот і чоловіколюбства‚ і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові‚ нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Також можна прочитати молитву за всіх померлих. Ось її текст:
Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх [імена], родичів моїх [імена], благодійників моїх [імена], і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України [імена], і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь.
Додамо, що звершувати ці молитви варто не лише задля того, аби вшанувати померлих близьких й рідних, а й задля упокою душ полеглих захисників України.
Раніше ми писали про те, як вшанувати пам'ять померлих та що не можна робити на цвинтарі.
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