Проводы 2023: что категорически нельзя делать на кладбище

Традиционно в Украине после Пасхи многие посещают кладбища, чтобы почтить память усопших родственников, навести порядок на могилках. Такое поминовение называют Проводы или Гробки, Родительский день и Красная горка, по-церковному Радоница, и они имеют свои правила и обычаи, которые нельзя нарушать.

Что строго запрещено делать на кладбищах в поминальные дни - читайте в материале ниже.

Поминальная неделя начинается по обыкновению на девятый день после большого религиозного праздника Светлого Христова Воскресения, которую в 2023 году православные христиане отмечают 16 апреля.

Таким образом Радоница, которую в народе часто называют Проводы или Гробки, в церковном календаре выпадает на вторник, 25 апреля. Так как традиции в разных регионах Украины имеют некоторые особенности, даты поминальных дней могут отличаться - и начаться уже на следующее воскресенье после Пасхи (Красная Горка или Фомино воскресенье), то есть 23 апреля.

Что запрещено делать в поминальные дни, традиции

В период Поминальной недели принято приходить на кладбище и оставлять у могил родных кусочек освященной паски, пасхальное яйцо, зажженную свечу. На Радоницу молятся за упокой души человека. В церквях проходит поминальная служба, можно заказать панихиду по умершему.

Священнослужители отмечают, что само слово "радоница" пошло от "радости", что связано со светлым чудом воскрешения Сына Божьего и победы жизни над смертью. Поэтому на Радоницу запрещено грустить по ушедшим близким. При этом от громких разговоров и смеха следует воздержаться.

Кроме того, не рекомендуется приносить на кладбище алкоголь и распивать там спиртное. Так, церковь называет пьянство прямо на кладбищах грехом и кощунством, языческой традицией тризны. И хотя присутствие накрытых столов с едой возле могилы не запрещается, то вот застолья - под строгим табу.

Священники настоятельно призывают верующих не оставлять на могилках и памятниках искусственные цветы. Дело в том, что такие предметы "мертвые", а сам праздник Воскресения Христа является символом жизни. Кроме того, это также опасно для экологии.

Народные предостережения на кладбищах

Как уже отмечалось, церковь не приветствует, когда на Радоницу люди во время почтения памяти усопших близких и родных слишком ярко выражают свою скорбь, аргументируя значением этого праздника. А вот в народе бытует суеверие, что если сильно голосить на кладбище, может потревожить душу умершего, и покойник может попытаться "забрать" шумного визитера на тот свет.

Согласно другим суевериям, покидая кладбище, нельзя оборачиваться, иначе существует опасность увлечь за собой душу умершего и привести ее домой.

Еще один миф о посещении кладбищ касается беременных и младенцев - некоторые считают, что это представляют особую угрозу для будущих мам, младенцев и маленьких детей до 7 лет, так как мертвые могут попытаться "забрать" новую душу, а малыши также якобы являются уязвимыми перед злыми силами.

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Поминальные дни во время войны

Важно обратить внимание, что так как нынешняя Поминальная неделя после Пасхи второй год пройдет в условиях военного положения из-за полномасштабной российской военной агрессии против Украины, поэтому нужно придерживаться правил безопасности.

Так, посещать можно только те кладбища, что были обследованы на взрывоопасные предметы, мины и растяжки в населенных пунктах, где проходили боевые действия, находящихся в прифронтовых районах, в городах и селах, откуда выгнали оккупантов.