Проводы 2023: что категорически нельзя делать на кладбище
Традиционно в Украине после Пасхи многие посещают кладбища, чтобы почтить память усопших родственников, навести порядок на могилках. Такое поминовение называют Проводы или Гробки, Родительский день и Красная горка, по-церковному Радоница, и они имеют свои правила и обычаи, которые нельзя нарушать.
Что строго запрещено делать на кладбищах в поминальные дни - читайте в материале ниже.
Поминальная неделя начинается по обыкновению на девятый день после большого религиозного праздника Светлого Христова Воскресения, которую в 2023 году православные христиане отмечают 16 апреля.
Таким образом Радоница, которую в народе часто называют Проводы или Гробки, в церковном календаре выпадает на вторник, 25 апреля. Так как традиции в разных регионах Украины имеют некоторые особенности, даты поминальных дней могут отличаться - и начаться уже на следующее воскресенье после Пасхи (Красная Горка или Фомино воскресенье), то есть 23 апреля.
Что запрещено делать в поминальные дни, традиции
В период Поминальной недели принято приходить на кладбище и оставлять у могил родных кусочек освященной паски, пасхальное яйцо, зажженную свечу. На Радоницу молятся за упокой души человека. В церквях проходит поминальная служба, можно заказать панихиду по умершему.
- Священнослужители отмечают, что само слово "радоница" пошло от "радости", что связано со светлым чудом воскрешения Сына Божьего и победы жизни над смертью. Поэтому на Радоницу запрещено грустить по ушедшим близким. При этом от громких разговоров и смеха следует воздержаться.
- Кроме того, не рекомендуется приносить на кладбище алкоголь и распивать там спиртное. Так, церковь называет пьянство прямо на кладбищах грехом и кощунством, языческой традицией тризны. И хотя присутствие накрытых столов с едой возле могилы не запрещается, то вот застолья - под строгим табу.
- Священники настоятельно призывают верующих не оставлять на могилках и памятниках искусственные цветы. Дело в том, что такие предметы "мертвые", а сам праздник Воскресения Христа является символом жизни. Кроме того, это также опасно для экологии.
Народные предостережения на кладбищах
- Как уже отмечалось, церковь не приветствует, когда на Радоницу люди во время почтения памяти усопших близких и родных слишком ярко выражают свою скорбь, аргументируя значением этого праздника. А вот в народе бытует суеверие, что если сильно голосить на кладбище, может потревожить душу умершего, и покойник может попытаться "забрать" шумного визитера на тот свет.
- Согласно другим суевериям, покидая кладбище, нельзя оборачиваться, иначе существует опасность увлечь за собой душу умершего и привести ее домой.
- Еще один миф о посещении кладбищ касается беременных и младенцев - некоторые считают, что это представляют особую угрозу для будущих мам, младенцев и маленьких детей до 7 лет, так как мертвые могут попытаться "забрать" новую душу, а малыши также якобы являются уязвимыми перед злыми силами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пасха в Харькове пройдет с ограничениями: что под запретом
Поминальные дни во время войны
Важно обратить внимание, что так как нынешняя Поминальная неделя после Пасхи второй год пройдет в условиях военного положения из-за полномасштабной российской военной агрессии против Украины, поэтому нужно придерживаться правил безопасности.
Так, посещать можно только те кладбища, что были обследованы на взрывоопасные предметы, мины и растяжки в населенных пунктах, где проходили боевые действия, находящихся в прифронтовых районах, в городах и селах, откуда выгнали оккупантов.
Ранее мы публиковали календарь поминальных дней в Украине в 2023 году, с указанием всех важных дат и обычаев.
Напомним также, что в Украине на Пасху усилят меры безопасности.
А также перед этим мы рассказывали, что будет с комендантским часом на Пасху в разных областях Украины.