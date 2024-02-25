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Вкусные и полезные гречневые оладьи. Никто не поверит, что они из вчерашней каши

Воскресенье 25 февраля 2024 17:39
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Вкусные и полезные гречневые оладьи. Никто не поверит, что они из вчерашней каши Как приготовить оладьи из гречки (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что с вечера остается отварная гречка, но ее уже никто не хочет есть. Не торопитесь выбрасывать кашу, ведь из нее вы сможете приготовить невероятно вкусный завтрак, который понравится и детям и взрослым.

Как сделать оладьи из гречки и во многом пользу этой крупы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Picante Cooking, Википедия.

Для приготовления гречневых оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • гречка отварная - 150 граммов
  • сметана - 100 гр.
  • яйца - 2 штуки
  • мука пшеничная - 30 гр.
  • зеленый лук, соль, специи - по вкусу

Начнем приготовление. Смешайте яйца с солью и сметаной, когда масса станет однородной - добавляйте гречку, нарезанный зеленый лук и муку. Хорошо все это вымешайте и начните жарить оладьи.

Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выкладывайте гречневое тесто небольшими порциями, как обычные оладьи. Обжарьте их с обеих сторон. Готовые оладьи перед подачей на стол выложите на бумажное полотенце, чтобы оно забрало лишний жир. Затем переложите их на тарелку, сверху можно украсить сметаной и посыпать зеленью.

Вкусные и полезные гречневые оладьи. Никто не поверит, что они из вчерашней кашиВариант сервировки готовых гречневых оладий (скриншот)

В чем польза гречки

Эта крупа не содержит глютена, богата клетчаткой, белоком и другими полезными элементами. Она дарит человеку:

  • здоровое сердце: благодаря клетчатке и магнию гречка снижает уровень холестерина и давление
  • стабильный уровень сахара: низкий гликемический индекс делает гречку безопасной и полезной для людей с диабетом
  • защита от рака: антиоксиданты борются со свободными радикалами, снижая риск онкологии
  • стройность и энергию: крупа низкокалорийная, сытная и богатая углеводами
  • здоровое пищеварение: клетчатка налаживает работу кишечника и дарит ощущение легкости
  • сильный иммунитет: цинк и витамин B6 в гречке укрепляют иммунитет и делают нас более устойчивыми к болезням.

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