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Вкусно, как в детстве. Готовим котлеты в тесте по проверенному рецепту наших бабушек

Суббота 24 февраля 2024 17:36
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Вкусно, как в детстве. Готовим котлеты в тесте по проверенному рецепту наших бабушек Рецепт котлет в тесте (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Котлета в тесте - вкусный вариант выпечки, которая может быть как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к любому столу. Готовить их очень легко, особенно по пошаговому рецепту, которым пользовались наши бабушки в прошлом.

Как приготовить котлеты в тесте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из кулинарного YouTube-канала Ukrainian cuisine.

Что нужно для рецепта

Чтобы проще, подготовьте продукты для теста и котлет отдельно. Так вам будет легче не запутаться.

Для теста возьмите следующие продукты:

  • 450 граммов пшеничной муки
  • 350 миллилитров молока
  • 40 граммов сахара
  • половину чайной ложки соли
  • 25 миллилитров масла
  • 1 столовая ложка дрожжей
  • 10 грамм разрыхлителя.

Для котлет вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 граммов мясного фарша
  • чайная ложка соли
  • щепотка сушеного чеснока
  • 1 яичный белок
  • 3 столовые ложки манки
  • 170 граммов лука
  • масло для жарки
  • молотый перец, мускатный орех, специи – по вкусу.

Начнем приготовление. Возьмите две миски. В первой залейте 3 столовые ложки муки с половиной сахара, щепоткой соли и 25 миллилитрами масла стаканом молока, которое перед этим нужно довести до кипения. Хорошо все вымешайте ложкой и оставьте.

Во вторую миску насыпьте по столовой ложке муки, сахара и дрожжей. Их нужно залить 100 миллилитрами теплого молока. Также перемешайте эту смесь и оставьте, чтобы она "заиграла", подождите несколько минут.

Вкусно, как в детстве. Готовим котлеты в тесте по проверенному рецепту наших бабушекТесто для котлет (скриншот)

В первую миску добавляйте разрыхлитель и смесь из второй тарелки. Тщательно перемешайте и начните постепенно добавлять муку. Сначала мешайте ложкой, а затем руками. Потом накройте тесто чистым полотенцем и оставьте его примерно на 40 минут.

А пока тесто "подходит", приготовьте котлеты. Добавьте в фарш натертый лук и все остальные ингредиенты, кроме белка, тщательно перемешайте и сформируйте котлеты. Их нужно обжарить с двух сторон.

Вкусно, как в детстве. Готовим котлеты в тесте по проверенному рецепту наших бабушекГотовые котлеты (скриншот)

Затем возьмите тесто и разделите его на равные части. Сформируйте небольшие шарики и дайте им подойти под полотенцем еще раз, на это понадобится примерно 20 минут. А уже после этого заворачивайте котлеты в тесто. Для этого вы можете раскатать шарик теста в плоский кружочек, после чего надрежьте его по краям и заверните ими котлету.

Вкусно, как в детстве. Готовим котлеты в тесте по проверенному рецепту наших бабушекКак завернуть котлеты в тесте (скриншот)

Выложите котлетки в тесте на противень, который нужно застелить пергаментом. Смажьте тесто белком, а затем выпекайте этот вкус в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20-30 минут.

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