Вкусно, как в детстве. Готовим котлеты в тесте по проверенному рецепту наших бабушек
Котлета в тесте - вкусный вариант выпечки, которая может быть как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к любому столу. Готовить их очень легко, особенно по пошаговому рецепту, которым пользовались наши бабушки в прошлом.
Как приготовить котлеты в тесте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из кулинарного YouTube-канала Ukrainian cuisine.
Что нужно для рецепта
Чтобы проще, подготовьте продукты для теста и котлет отдельно. Так вам будет легче не запутаться.
Для теста возьмите следующие продукты:
- 450 граммов пшеничной муки
- 350 миллилитров молока
- 40 граммов сахара
- половину чайной ложки соли
- 25 миллилитров масла
- 1 столовая ложка дрожжей
- 10 грамм разрыхлителя.
Для котлет вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 граммов мясного фарша
- чайная ложка соли
- щепотка сушеного чеснока
- 1 яичный белок
- 3 столовые ложки манки
- 170 граммов лука
- масло для жарки
- молотый перец, мускатный орех, специи – по вкусу.
Начнем приготовление. Возьмите две миски. В первой залейте 3 столовые ложки муки с половиной сахара, щепоткой соли и 25 миллилитрами масла стаканом молока, которое перед этим нужно довести до кипения. Хорошо все вымешайте ложкой и оставьте.
Во вторую миску насыпьте по столовой ложке муки, сахара и дрожжей. Их нужно залить 100 миллилитрами теплого молока. Также перемешайте эту смесь и оставьте, чтобы она "заиграла", подождите несколько минут.
Тесто для котлет (скриншот)
В первую миску добавляйте разрыхлитель и смесь из второй тарелки. Тщательно перемешайте и начните постепенно добавлять муку. Сначала мешайте ложкой, а затем руками. Потом накройте тесто чистым полотенцем и оставьте его примерно на 40 минут.
А пока тесто "подходит", приготовьте котлеты. Добавьте в фарш натертый лук и все остальные ингредиенты, кроме белка, тщательно перемешайте и сформируйте котлеты. Их нужно обжарить с двух сторон.
Готовые котлеты (скриншот)
Затем возьмите тесто и разделите его на равные части. Сформируйте небольшие шарики и дайте им подойти под полотенцем еще раз, на это понадобится примерно 20 минут. А уже после этого заворачивайте котлеты в тесто. Для этого вы можете раскатать шарик теста в плоский кружочек, после чего надрежьте его по краям и заверните ими котлету.
Как завернуть котлеты в тесте (скриншот)
Выложите котлетки в тесте на противень, который нужно застелить пергаментом. Смажьте тесто белком, а затем выпекайте этот вкус в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20-30 минут.
Раньше мы уже рассказывали, как приготовить домашний хлеб с корочкой в пекарском рукаве.
Кроме того, недавно стало известно, как сделать постный майонез без яиц.