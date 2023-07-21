Эта заготовка зимой съедается ложками! Попробуйте и закрутите сразу пару десяток банок

Икра из помидоров - универсальная. Ее можно добавлять в любые блюда как приправу, можно использовать как соус и даже просто намазывать на хлеб.

Зимой консервация из овощей и фруктов всегда идет "на ура". Поэтому многие люди стараются летом запасти как можно больше баночек с ароматом и вкусом лета. Один из популярных видов консервации - овощная икра, которую готовят из помидоров, лука, болгарского перца, кабачков.

Как сделать невероятно вкусную овощную икру из помидоров - читайте в рецепте ниже.

Что вам понадобится:

Помидоры - 4,5 кг

Морковь - 3 кг

Чеснок зубчиками - 250 г (1,5 стакана)

Растительное масло - 500 мл (2 стакана)

Уксус 9% - 50 мл

Смесь перцев - 1 ч. ложка

Сахар - 250 г (1 стакан)

Соль - 75 г (3 ст. ложки)

Из этого количества продуктов должно получиться 6-6,3 литра икры.

Как приготовить помидорную икру

Помидоры нужно тщательно помыть, вытереть или обсушить, а потом измельчить - с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Таким же образом поступаем с морковью - моем, чистим, измельчаем с помощью мясорубки. У вас должно получиться густое овощное пюре.

Далее измельчаем чеснок. Его указывается в ингредиентах много и, если вы не любите очень острые соусы, можно его взять меньше.

В полученную смесь добавляем растительное масло, соль и сахар. Перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим около 1 часа. Икру нужно регулярно помешивать.

За 10 минут до окончания варки добавляем чеснок. Потом вливаем уксус и кипятим 1 минуту.

Готовую икру раскладываем по стерилизованным банкам. Закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.