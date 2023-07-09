Огурцы маринованные "по-фински": этот рецепт точно вы захотите повторить

Сезон закрутки огурцов уже начался. А это значит, что пора доставать все самые лучшие и проверенные рецепты засолки и маринования этих овощей. Таких рецептов очень много и стоит использовать проверенные, которые гарантированно дадут результат.

Как замариновать огурцы "по-фински" - читайте в рецепте ниже.

Что вам понадобится:

Огурцы - 2 кг

Вода - 1,5 л

Соль - 2 ст. ложки

Сахар - 100 г

Уксус 9% - 100 мл

Семена горчицы - 1 ч. ложка

Лавровый лист - 3 шт.

Как замариновать огурцы "по-фински"

Огурцы тщательно моем и нарезаем толстыми кружочками, шириной 2-3 см. Можно разрезать их вдоль или просто пополам - как вам больше нравится.

В кастрюлю выливаем воду, высыпаем указанное количество соли и сахара, перемешиваем и ставим на средний огонь.

Доводим маринад до кипения, выливаем после этого в кастрюлю уксус, высыпаем зерна горчицы, кладем лавровый лист. Подготовленные огурцы складываем в маринад, ждем 4 минуты - они должны поменять свой цвет.

Далее огурцы складываем в подготовленные банки, заливаем маринадом и плотно закрываем крышками. Оставляем банки в тепле на 12 часов - можно накрыть их полотенцем или одеялом.

Огурцы по этому рецепту получаются хрустящие и вкусные. И этот рецепт подходит для длительного хранения в погребе или подвале.

А что делать с горькими огурцами?

Если ваш урожай горчит, и вы опасаетесь закручивать его в банки, есть несколько способов, которые помогут вам это исправить. Не торопитесь огурцы выбрасывать.

Для салата горькую кожицу можно просто срезать - чуть толще, чем вы это делаете обычно. Если вы собираетесь их мариновать или солить, то есть другие способы.

Способ 1. Замочите огурцы в теплой воде, добавьте к ним ложку сахара и любые пряные травы - по вкусу. Оставьте на полчаса.

Способ 2. Разрежьте огурец пополам и посыпьте солью. Подождите 1 минуту, потом хорошо потрите половинки друг об друга, до появления пены. Потом промойте их под водой - горечь должна уйти.

Способ 3. Замочите огурцы в теплой воде на 10 часов (например, на ночь). За это время вещество, которое дает горечь, должно исчезнуть.