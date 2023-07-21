Ця заготовка взимку з'їдається ложками! Спробуйте й закрутите відразу пару десяток банок
Взимку консервація з овочів та фруктів завжди йде "на ура". Тому багато людей намагається влітку запасти якнайбільше баночок з ароматом і смаком літа. Один із популярних видів консервації – овочева ікра, яку готують із помідорів, цибулі, болгарського перцю, кабачків.
Ікра з помідорів – універсальна. Її можна додавати до будь-яких страв як приправу, можна використовувати як соус і навіть просто намазувати на хліб.
Як зробити неймовірно смачну овочеву ікру з помідорів – читайте у рецепті нижче.
Що вам знадобиться:
- Помідори – 4,5 кг
- Морква – 3 кг
- Часник зубчиками – 250 г (1,5 склянки)
- Рослинна олія - 500 мл (2 склянки)
- Оцет 9% - 50 мл
- Суміш перців – 1 ч. ложка
- Цукор - 250 г (1 склянка)
- Сіль – 75 г (3 ст. ложки)
З цієї кількості продуктів має вийти 6-6,3 літра ікри.
Як приготувати помідорну ікру
Помідори потрібно ретельно помити, витерти чи обсушити, а потім подрібнити – за допомогою м'ясорубки чи кухонного комбайна. Так само чинимо з морквою - миємо, чистимо, подрібнюємо за допомогою м'ясорубки. У вас має вийти густе овочеве пюре.
Далі подрібнюємо часник. Його вказується в інгредієнтах багато і, якщо ви не любите гострі соуси, можна його взяти менше.
В отриману суміш додаємо олію, сіль і цукор. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо близько 1 години. Ікру потрібно регулярно помішувати.
За 10 хвилин до закінчення варіння додаємо часник. Потім вливаємо оцет і кип'ятимо 1 хвилину.
Готову ікру розкладаємо по стерилізованим банкам. Закручуємо кришками, перевертаємо і залишаємо остигати.
До речі, раніше ми писали про те, як закрутити мариновані огірки "по-фінськи".
А ще розповідали найпростіший рецепт в'ялених помідорів.