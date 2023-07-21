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Ця заготовка взимку з'їдається ложками! Спробуйте й закрутите відразу пару десяток банок

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П'ятниця 21 липня 2023 08:03
Ця заготовка взимку з'їдається ложками! Спробуйте й закрутите відразу пару десяток банок Рецепт овочевої ікри з помідорів (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Взимку консервація з овочів та фруктів завжди йде "на ура". Тому багато людей намагається влітку запасти якнайбільше баночок з ароматом і смаком літа. Один із популярних видів консервації – овочева ікра, яку готують із помідорів, цибулі, болгарського перцю, кабачків.

Ікра з помідорів – універсальна. Її можна додавати до будь-яких страв як приправу, можна використовувати як соус і навіть просто намазувати на хліб.

Як зробити неймовірно смачну овочеву ікру з помідорів – читайте у рецепті нижче.

Що вам знадобиться:

  • Помідори – 4,5 кг
  • Морква – 3 кг
  • Часник зубчиками – 250 г (1,5 склянки)
  • Рослинна олія - 500 мл (2 склянки)
  • Оцет 9% - 50 мл
  • Суміш перців – 1 ч. ложка
  • Цукор - 250 г (1 склянка)
  • Сіль – 75 г (3 ст. ложки)

З цієї кількості продуктів має вийти 6-6,3 літра ікри.

Як приготувати помідорну ікру

Помідори потрібно ретельно помити, витерти чи обсушити, а потім подрібнити – за допомогою м'ясорубки чи кухонного комбайна. Так само чинимо з морквою - миємо, чистимо, подрібнюємо за допомогою м'ясорубки. У вас має вийти густе овочеве пюре.

Далі подрібнюємо часник. Його вказується в інгредієнтах багато і, якщо ви не любите гострі соуси, можна його взяти менше.

В отриману суміш додаємо олію, сіль і цукор. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо близько 1 години. Ікру потрібно регулярно помішувати.

За 10 хвилин до закінчення варіння додаємо часник. Потім вливаємо оцет і кип'ятимо 1 хвилину.

Готову ікру розкладаємо по стерилізованим банкам. Закручуємо кришками, перевертаємо і залишаємо остигати.

До речі, раніше ми писали про те, як закрутити мариновані огірки "по-фінськи".

А ще розповідали найпростіший рецепт в'ялених помідорів.

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