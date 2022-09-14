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"Залізний" борщ за старовинним бойківським рецептом: ви будете здивовані

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Середа 14 вересня 2022 17:00
"Залізний" борщ за старовинним бойківським рецептом: ви будете здивовані Фото: Борщ залізний за бойківським рецептом (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Борщ - це не тільки буряк, капуста і м'ясо. Ви точно здивуєтеся цій страві, яку готують на Прикарпатті.

Унікальним рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Складники:

  • молоко - 3-4 л
  • сметана солодка збирана - 300-500 мл (можна і не давати)
  • тісто на галушки (картопля варена - 300 г, картопля терта - 300 г, крохмаль (витіснений з тертої картоплі) або ложка дві при потребі, сіль)
  • лавровий лист
  • чебрець
  • перець мелений
  • перець духмяний
  • зелень (кріп, петрушка)

Покрокове приготування

Зробіть галушки - невеличкі кульки з картопляного тіста. Змішайте варену і терту картоплю, при потребі додайте крохмаль (якщо галушки не зліплюються), посоліть.

Закип'ятіть молоко, додайте сметану. Додайте в молочну юшку галушки, помішуючи, щоб вони не приставали.

Додайте лавровий лист, перець, чабрець, зелень. Проваріть ще деякий час.

Наш залізний борщ готовий. Його так називають, бо колись варили в алюмінієвому посуді. До вечора такий борщ ставав сіруватого кольору, тому його й називали "залізний".

Раніше ми писали про 5 унікальних українських борщів, рецепти яких вас точно здивують.

Також читайте про токан з картоплею за старовинним бойківським рецептом.

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