"Залізний" борщ за старовинним бойківським рецептом: ви будете здивовані

Борщ - це не тільки буряк, капуста і м'ясо. Ви точно здивуєтеся цій страві, яку готують на Прикарпатті.

Унікальним рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Складники: молоко - 3-4 л

сметана солодка збирана - 300-500 мл (можна і не давати)

тісто на галушки (картопля варена - 300 г, картопля терта - 300 г, крохмаль (витіснений з тертої картоплі) або ложка дві при потребі, сіль)

лавровий лист

чебрець

перець мелений

перець духмяний

зелень (кріп, петрушка) Покрокове приготування Зробіть галушки - невеличкі кульки з картопляного тіста. Змішайте варену і терту картоплю, при потребі додайте крохмаль (якщо галушки не зліплюються), посоліть. Закип'ятіть молоко, додайте сметану. Додайте в молочну юшку галушки, помішуючи, щоб вони не приставали. Додайте лавровий лист, перець, чабрець, зелень. Проваріть ще деякий час. Наш залізний борщ готовий. Його так називають, бо колись варили в алюмінієвому посуді. До вечора такий борщ ставав сіруватого кольору, тому його й називали "залізний".