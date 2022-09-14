"Залізний" борщ за старовинним бойківським рецептом: ви будете здивовані
Борщ - це не тільки буряк, капуста і м'ясо. Ви точно здивуєтеся цій страві, яку готують на Прикарпатті.
Унікальним рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Складники:
- молоко - 3-4 л
- сметана солодка збирана - 300-500 мл (можна і не давати)
- тісто на галушки (картопля варена - 300 г, картопля терта - 300 г, крохмаль (витіснений з тертої картоплі) або ложка дві при потребі, сіль)
- лавровий лист
- чебрець
- перець мелений
- перець духмяний
- зелень (кріп, петрушка)
Покрокове приготування
Зробіть галушки - невеличкі кульки з картопляного тіста. Змішайте варену і терту картоплю, при потребі додайте крохмаль (якщо галушки не зліплюються), посоліть.
Закип'ятіть молоко, додайте сметану. Додайте в молочну юшку галушки, помішуючи, щоб вони не приставали.
Додайте лавровий лист, перець, чабрець, зелень. Проваріть ще деякий час.
Наш залізний борщ готовий. Його так називають, бо колись варили в алюмінієвому посуді. До вечора такий борщ ставав сіруватого кольору, тому його й називали "залізний".
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