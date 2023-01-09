Не спешите выбрасывать! Как быстро спасти пересоленное блюдо

Пересоленное блюдо - это проблема, с которой сталкиваются даже профессиональные повара. Не спешите выбрасывать еду!

Как спасти пересоленное блюдо?

Супы и запеканки

Чтобы сделать менее соленым суп, можно добавить в него воды и дать покипеть несколько минут на среднем огне. Будьте осторожны, не добавляйте слишком много воды, так как это может изменить густоту супа. Молочные продукты помогают сбалансировать вкус пересоленной запеканки. Также помогут петрушка, шпинат, кинза и другие зеленые овощи. Чтобы нейтрализовать избыток соли, вы также можете добавить в суп или запеканки картофель и морковь.

Слишком соленые соусы



В этом случае добавьте немного сахара, это уравновесит излишки соли. В противном случае другие ингредиенты также могут помочь поглотить лишнюю соль, а именно лимонный сок или мед.

Что касается супа, вы также можете использовать картофель в соусе, который кажется слишком соленым, удаляя кусочки после приготовления. Лишняя соль за это время впитается.

Пересоленный рис

Чтобы избавиться от лишней соли в рисе, вы можете слить его с помощью дуршлага, а потом заменить воду для варки новой водой без соли перед возобновлением варки. Таким образом, избыток соли, присутствующей в рисе, будет растворен в новой воде для варки. Это также работает с макаронными изделиями и отварными продуктами.