2 популярные рыбы, которые вызывают скачки давления: все их едят
Не все виды рыбы полезны для здоровья, некоторые могут нанести вред людям с гипертонией. В частности, две популярные рыбы содержат большое количество натрия, что способствует повышению артериального давления.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Какой рыбы избегать
Рыбу часто отмечают за ее омега-3 жирные кислоты и пользу для здоровья, но ее также связывают с повышенным риском кровяного давления.
Фармацевт Аббас Канани отметил, что некоторые виды рыбы могут усилить гипертонию, которая является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты.
В частности, употребление вяленой и копченой рыбы может препятствовать контролю здорового уровня артериального давления. Людям с гипертонией следует избегать потребления этих видов рыбы.
Несмотря на большое содержание белка и питательных веществ, сушеная и копченая рыба может вызвать резкое повышение артериального давления из-за высокого содержания натрия.
"Когда мы едим соль, организм удерживает воду. Когда мы переедаем, то дополнительная вода в крови создает нагрузку на стенки кровеносных сосудов, повышая кровяное давление", - добавил эксперт.
Для лучшего регулирования потребления соли стоит проверять этикетки на пищевых продуктах и избегать продуктов с высоким содержанием соли, особенно тех, что содержат 1,5 г или более на 100 г.
Диетолог Шина Бхагирутти советует выбирать альтернативы с меньшим содержанием соли, такие как консервированная или свежая рыба, которые предлагают преимущества низкого содержания соли, но в то же время обеспечивают достаточное количество белка и омега-3 жирных кислот.
Какая рыба содержит мало соли
Рыбы, содержащие мало соли, обычно это свежая или замороженная несоленая рыба. Вот несколько примеров:
- треска (свежая)
- лосось (свежий или замороженный, не копченый и не соленый)
- палтус (свежий)
- хек (свежий или замороженный)
- судак (свежий)
- окунь (речной или морской, не обработанный)
- минтай (свежий или замороженный)
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