ua en ru
Вс, 04 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

2 популярные рыбы, которые вызывают скачки давления: все их едят

Воскресенье 04 мая 2025 13:00
UA EN RU
2 популярные рыбы, которые вызывают скачки давления: все их едят Названы виды рыб, которые приводят к повышению давления (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все виды рыбы полезны для здоровья, некоторые могут нанести вред людям с гипертонией. В частности, две популярные рыбы содержат большое количество натрия, что способствует повышению артериального давления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Какой рыбы избегать

Рыбу часто отмечают за ее омега-3 жирные кислоты и пользу для здоровья, но ее также связывают с повышенным риском кровяного давления.

Фармацевт Аббас Канани отметил, что некоторые виды рыбы могут усилить гипертонию, которая является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты.

В частности, употребление вяленой и копченой рыбы может препятствовать контролю здорового уровня артериального давления. Людям с гипертонией следует избегать потребления этих видов рыбы.

Несмотря на большое содержание белка и питательных веществ, сушеная и копченая рыба может вызвать резкое повышение артериального давления из-за высокого содержания натрия.

"Когда мы едим соль, организм удерживает воду. Когда мы переедаем, то дополнительная вода в крови создает нагрузку на стенки кровеносных сосудов, повышая кровяное давление", - добавил эксперт.

Для лучшего регулирования потребления соли стоит проверять этикетки на пищевых продуктах и избегать продуктов с высоким содержанием соли, особенно тех, что содержат 1,5 г или более на 100 г.

Диетолог Шина Бхагирутти советует выбирать альтернативы с меньшим содержанием соли, такие как консервированная или свежая рыба, которые предлагают преимущества низкого содержания соли, но в то же время обеспечивают достаточное количество белка и омега-3 жирных кислот.

Какая рыба содержит мало соли

Рыбы, содержащие мало соли, обычно это свежая или замороженная несоленая рыба. Вот несколько примеров:

  • треска (свежая)
  • лосось (свежий или замороженный, не копченый и не соленый)
  • палтус (свежий)
  • хек (свежий или замороженный)
  • судак (свежий)
  • окунь (речной или морской, не обработанный)
  • минтай (свежий или замороженный)

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Рыба Здоровье
NEWS
Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери росармии
Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб обновил потери росармии