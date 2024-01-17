Эта простая привычка поможет продлить жизнь: она должна быть в жизни каждого

С детства все только слышат: "надо вовремя ложиться спать" и "полноценно питаться". Однако никто особо не рассказывает и не учит, как спорт влияет на здоровье и почему он должен быть в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что следует знать

Тренер по оздоровительному фитнесу Алиса Пивоварчик рассказала, что недостаток физической активности - глобальная проблема. Поэтому важно добавить привычку заниматься спортом в жизнь.

В современных условиях люди двигаются меньше и меньше: дети проводят все больше времени за партой и в смартфонах, взрослые - в офисах, на диване, в барах и т.д.

Малоподвижный образ жизни ассоциируется с развитием заболеваний, являющихся главными причинами смертности в мире. Речь идет об ишемической болезни сердца, инсульте, раке, сахарном диабете второго типа, а также других хронических состояниях.

Почему стоит добавить в жизнь физическую активность

Медицинский аспект

Физическая активность помогает снизить риски хронических заболеваний и продлевает продолжительность жизни. Упражнения дают шанс на активное долголетие, замедляют возрастные изменения, в частности, потерю костной и мышечной массы, что является существенным фактором развития различных заболеваний и ранней смертности.

Саркопения - это потеря мышечной массы с возрастом. У некоторых людей она начинается уже на четвертом десятке жизни. Иными словами, это утрата возможности выполнять повседневные задачи, инвалидность, травмы, повышенный риск многих заболеваний.

Остеопороз - заболевание костей, при котором минеральная плотность костей и костная масса уменьшаются. Как следствие - прочность костей уменьшается, а риск переломов возрастает.

Бытовой аспект

Тренировки помогают чувствовать себя более энергично и уверенно даже в ежедневных делах. С регулярной физической активностью вы не будете ограничены в различных видах бытовой деятельности или активного отдыха после тридцати, сорока лет и старше.

Физические нагрузки помогают двигаться, куда и когда вам нужно, или просто сидеть на работе без хронической боли.

Психологический аспект

Эксперт говорит, что об этом аспекте не часто упоминается. Это придаст больше уверенности в себе, в собственной способности преодолевать вызовы.

Физическая активность или спорт?

Физическая активность - это любое произвольное движение тела, осуществляемое скелетными мышцами и требующее энергетических затрат. Кроме скелетных мышц, есть также мышцы сердца и мышцы, которые проталкивают пищу через желудок и кишечник.

Следовательно, физической активностью является и поддержание поз, также требующих работы мышц. Например, сиденье за столом или стояние на ногах.

Спорт в узком смысле - это отдельный вид человеческой деятельности, который обязательно содержит соревновательный компонент. В спорте люди соревнуются, чтобы показать лучший результат в определенной дисциплине.

Бывает и так, что спорт, особенно профессиональный, наносит вред здоровью.

Также в фитнесе могут использоваться те же упражнения, которые делают спортсмены в спорте, однако целью такой деятельности будет улучшение здоровья.

Поэтому фитнес и спорт - это не просто разные, но и противоположные по своей направленности понятия в контексте здоровья.

С чего начать

Прежде чем прибегнуть к интенсивным нагрузкам, нужно быть подготовленными регулярными нагрузками низкой интенсивности. Иначе это может закончиться плохо для вашего здоровья.

Алиса Пивоварчик советует сделать физическую активность приоритетом в жизни. В первые месяцы двигательного "прорыва" главная цель - выработать привычку и даже потребность ежедневно двигаться.