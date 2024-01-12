6 простых привычек, которые помогут чувствовать себя счастливее каждый день

2024 год только начинается, а значит у вас еще есть время, чтобы принять важные решения о том, чего вы хотите добиться в новом году. Не зря мы часто ставим перед собой определенные цели, чтобы стать лучшей версией себя. Желание совершенствоваться естественно, но не стоит из этого делать источник давления и стресса.

Какие шесть маленьких привычек позволят вам почувствовать себя счастливее каждый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psyhologies.

Удалите что-то из своего списка дел

"В начале года выполнение большого количества задач может оказаться на первом месте в нашем списке приоритетов. Как ни странно, удаление чего-то из нашего списка дел может стать ключом к тому, чтобы сделать больше", - считает эксперт по здоровью Анна Томкинс.

Она отмечает, что часто мы берем на себя задачи и даем им одинаковый приоритет. Как только нам предстоит выбирать, что будет удалено из списка, мы должны расставить приоритеты и уделить больше времени действительно важным делам.

Поговорите с незнакомцем

Исследования показали, что общение с незнакомцами делает нас счастливее и улучшает настроение. Вопреки распространенному мнению, что люди могут чувствовать себя нежеланными, большинство людей открыты для случайных дискуссий.

Как социальные существа, нам необходимо человеческое взаимодействие, и общение с незнакомцами позволяет нам общаться с людьми иначе, чем с нашими близкими. Большинство людей очень положительно реагирует на непринужденное общение.

Ешьте зеленые овощи

Многие новогодние обещания сосредоточены на ограничениях. Всегда важно делать что-то меньше, а не больше. Но вот прекрасная альтернатива: вместо того, чтобы сидеть на диете или сокращать свой рацион, попробуйте есть больше правильных продуктов.

Наполните тарелку горой зеленых овощей, добавляйте красочные фрукты и овощи в каждый прием пищи и наполните еду дополнительными питательными веществами.

Двигайтесь каждый день

Ограничивать себя строгим режимом тренировок - не лучший способ начать новый год. Напротив, найдите время, чтобы насладиться движением и всеми его преимуществами - это может стать здоровым обязательством. Например, прогуляйтесь на природе, сделайте разминку в середине рабочего дня или потанцуйте на кухне, пока готовится ужин.

"Сделайте упражнение как можно более увлекательным и ограничьте количество препятствий. Соберите свою тренировочную одежду в определенное время дня и приступайте к деду. Начните с трех минут или с того, что вам больше подходит", - советует Анна Томкинс.

Сделайте что-нибудь глупое

"Стать лучше - это значит отказаться от всех удовольствий, поэтому мы часто возвращаемся к старым вредным привычкам. Но можно дать новое определение удовольствию, оставаясь при этом немного более здоровым (что, в любом случае, часто приводит к большему счастью)", - указывает специалист.

Например, веселье и глупости высвобождают эндорфины, гормон счастья, который нам нужен, чтобы чувствовать себя лучше.

"Не забывайте расслабляться и вести себя немного странно. Сочиняйте песни, танцуйте, изображайте знаменитостей - все, что хотите, но убедитесь, что это абсурдно", - советует она.

Ложитесь спать немного раньше

Это непросто, особенно с учетом нашей большой рабочей нагрузки и всех других повседневных обязанностей, но польза от большего количества сна огромна. Включите на телефоне режим "перед сном" и используйте этот сигнал, чтобы узнать, когда ложится спать.

Чтобы легче заснуть, постарайтесь сократить время, проводимое перед экранами вечером (синий свет нарушает наш сон). Кроме того, ведение дневника перед сном может стать хорошей идеей, чтобы дать себе отдых и лечь спать с чем-то позитивным.