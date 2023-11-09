Украинцам рассказали о популярном методе "лечения", который безнадежно устарел

В отличие от пассивных методов типа электрофореза или дарсонваля, лечебная физкультура гораздо ближе к современным подходам в сфере реабилитации. Все потому, что в ее основе - движение. Однако не все так однозначно об этом методе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Минздрава.

Что следует знать

К лечебной физкультуре относят: утреннюю и лечебную гимнастику, терренкур (пешеходные прогулки), плавание и т.д.

"Даже Гиппократ и Гален в своих работах указывали, что лечебная гимнастика играет важную роль в лечении пациентов. И, конечно, были правы", - говорится в сообщении.

В основе лежат физические упражнения. Поэтому благодаря этому они так похожи с современной реабилитацией.

Однако, разница в первую очередь в подходах к предоставлению услуг. Лечебная физкультура основывается на общепедагогических принципах и учитывает индивидуальные потребности и функциональные особенности человека.

Например, ограничение движения разгибания колена во время походки может у трех или более пациентов выглядеть одинаково. Впрочем, причины у всех разные. В одном случае - речь о слабости мышц передней поверхности бедра, в другом - о контрактуре мышц задней поверхности бедра, в третьем - о боли, отеке, мышечном спазме и т.д.

Однако, в лечебной физкультуре это не учитывают. Также в таком методе нет понятия мультидисциплинарного пациентоцентрического подхода.

"От людей, которые применяют этот метод вы никогда не услышите о терапевте речи, эрготерапевте или тем более о психологе", - говорят медики.

Как на самом деле действует метод

Все, на что можно рассчитывать - слепое использование дозированной ходьбы. Без внимания на этапы, потребности в ортезировании или отдельной работе с определенными группами мышц. То же касается комплекса дыхательной гимнастики, что одинаково для всех.

Специалисты говорят, что лечебную физкультуру сложно назвать совершенно бездейственной, но этот метод безнадежно устарел. Поэтому стоит вместо не слишком эффективных советских практик отдавать предпочтение доказательным и современным реабилитационным услугам.