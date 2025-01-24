Как быстро настроить панель инструментов в Google Chrome с помощью клавиш

Chrome 132 начал распространяться на этой неделе, став первым крупным обновлением браузера от Google в 2025 году. Одной из новых функций, которую компания наконец-то делает официальной, является возможность настраивать панель инструментов на десктопных версиях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Как настроить панель инструментов

В Chrome для Mac, Windows и Linux перейдите на страницу новой вкладки и нажмите "Настроить Chrome" в нижнем правом углу. Под параметрами цвета внешнего вида вы увидите новую опцию - "Панель инструментов".

Эта функция позволяет управлять тем, какие кнопки будут отображаться слева/справа от адресной строки. Доступные варианты:

Навигация: Домой, Вперед, Новое окно в режиме инкогнито

Ваш Chrome: Менеджер паролей Google, Способы оплаты, Адреса и другие, Закладки, Список для чтения, История, Удаление данных браузера

Инструменты и действия: Печать, Поиск с помощью Google Lens, Перевод, Создание QR-кода, Режим чтения, Копирование ссылки, Отправка на ваши устройства, Диспетчер задач и Инструменты разработчика

Google отмечает, что вы можете перетаскивать значки на панели инструментов, чтобы изменять их расположение. Большинство из них откроются в боковой панели.

Имейте в виду, что кнопки, которые вы разместите, будут синхронизированы во всех ваших десктопных браузерах.

Как настроить панель инструментов (фото: 9to5Google)

Google работала над этой функцией несколько месяцев и добавляла новые ярлыки в процессе. Возможность настраивать панель инструментов начала распространяться среди пользователей в последние недели, но Google теперь официально подтверждает, что она широко доступна с обновлением Chrome 132 на странице "Что нового".

Чтобы обновить Chrome, нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу и откройте "Настройки" в самом низу. В левой боковой панели перейдите в раздел "О Chrome".

Обновление Chrome (фото: 9to5Google)