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Как избавиться от опасных расширений в Chrome: простая инструкция

Суббота 08 марта 2025 17:40
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Как избавиться от опасных расширений в Chrome: простая инструкция Очистите Chrome от вредоносных расширений (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

В начале месяца эксперты по безопасности обнаружили серию вредоносных расширений для Chrome, использовавших мошеннические схемы. От действий этих расширений пострадали не менее 3,2 миллиона пользователей.

О том, как удалить вредоносные расширения в Chrome, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт в сфере технологий PCWorld.

Вредоносные расширения предлагали полезные функции, которых нет в стандартном Chrome, например, блокировку рекламы, темную тему и создание скриншотов всей страницы в один клик.

В отчете GitLab Threat Intelligence говорится, что компрометация произошла из-за фишинговых атак на разработчиков или их добровольной передачи контроля над расширениями злоумышленникам. Всего в список попали 16 расширений, среди которых:

  • Adblock for Chrome
  • Adblock for You
  • Adblocker for Chrome - NoAds
  • Blipshot (скриншоты всей страницы одним кликом)
  • Color Changer for YouTube
  • Emoji Keyboard Emojis for Chrome
  • Emojis - Emoji Keyboard
  • KProxy
  • Mike Adblock für Chrome Chrome-Werbeblocker
  • Nimble Capture
  • Page Refresh
  • Super Dark Mode
  • Themes for Chrome and YouTube Picture in Picture
  • Video Effects for YouTube and Audio Enhancer
  • WAToolkit
  • Wistia Video Downloader

Google уже удалил эти расширения из магазина Chrome Web Store, и они должны были автоматически отключиться. Однако они могут по-прежнему оставаться на вашем устройстве.

Как удалить вредоносные расширения

  • Откройте Chrome, нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу
  • Перейдите в раздел Расширения, Управление расширениями (или введите в адресную строку chrome://extensions)
  • Найдите нежелательные расширения и нажмите Удалить.

Пока вы находитесь в этом разделе, стоит проверить и другие расширения. Некоторые могли быть помечены за нарушение правил Chrome, но не отключены, другие могли исчезнуть из магазина, но все еще работать на вашем устройстве.

Как избавиться от опасных расширений в Chrome: простая инструкцияЭти расширения вполне стандартные, поэтому их можно оставить на ПК (фото: PCWorld)

На что следует обратить внимание

Права доступа

Самый опасный параметр - возможность "читать и изменять все данные на всех сайтах". Это разрешение следует предоставлять только надежным расширениям с проверенными разработчиками.

Блокировщики рекламы

Такие расширения традиционно требуют широких полномочий, что делает их удобной маской для вредоносных действий. Если вы ищете альтернативу uBlock Origin (который постепенно вытесняют), выбирайте проверенные решения, а не случайные аналоги.

Избыточные разрешения

Если расширение запрашивает слишком много прав без очевидной необходимости - удаляйте его. Также стоит избавиться от тех, которыми вы давно не пользуетесь, чтобы избежать будущих уязвимостей.

Как защититься от вредоносных расширений

Будьте осторожны при установке. Количество скачиваний и положительных отзывов не всегда говорит о надежности.

Обновляйте антивирус. Даже если Google блокирует вредоносные расширения, лучше, если ваш антивирус выявит угрозу первым.

Используйте комплексную защиту. Ни один метод безопасности не является идеальным, поэтому сочетание антивируса, внимательности и регулярных проверок - лучший способ защитить ваши данные.

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