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В какой полезной молочке больше всего "химии"? Вы ее точно покупаете

Вторник 11 февраля 2025 14:34
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В какой полезной молочке больше всего "химии"? Вы ее точно покупаете Фото: Какие молочные продукты нельзя покупать (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Молочные продукты считаются одними из самых полезных в рационе, но не все из них такие натуральные, как кажется. Некоторые популярные виды молочки могут содержать консерванты, загустители, стабилизаторы и ароматизаторы, которые влияют на их качество и пользу.

В какой полезной молочке содержится много "химии" - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие молочные продукты чаще всего содержат добавки?

Йогурты с фруктовыми наполнителями

Они могут содержать красители, ароматизаторы, крахмал и сахар в больших количествах.

Плавленые сырки

В них часто содержатся фосфаты, эмульгаторы и консерванты, которые влияют на структуру продукта. Это вообще не творог, лучше не покупать такую продукцию.

Сгущенное молоко

Под видом натурального продукта могут продавать сгущенное молоко с растительными жирами и сахарозаменителями. Это настоящая калорийная бомба!

Десертные сырки

Обычно, в их составе пальмовое масло, загустители и синтетические ароматизаторы. Также в них содержится множество трансжиров. Лучше покупать творог и добавлять в него фрукты или ягоды.

Безлактозное молоко

Такой продукт может содержать ферменты и стабилизаторы, которые изменяют его природный состав. В дополнение, в растительном молоке часто бывает сахар.

Как выбирать качественную молочку?

Всегда читайте состав упаковок! Не забывайте, что натуральные продукты содержат только молоко и закваску, без лишних добавок.

Избегайте долгого срока хранения, чем он длиннее, тем больше консервантов в продукте.

Отдавайте предпочтение локальным производителям и продукции без ароматизаторов и подсластителей.

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В материале использованы такие источники - Галицкий корреспондент, Facebook-страница Олега Швеца, сайт Госпродпотребслужбы.

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