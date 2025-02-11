В какой полезной молочке больше всего "химии"? Вы ее точно покупаете
Молочные продукты считаются одними из самых полезных в рационе, но не все из них такие натуральные, как кажется. Некоторые популярные виды молочки могут содержать консерванты, загустители, стабилизаторы и ароматизаторы, которые влияют на их качество и пользу.
В какой полезной молочке содержится много "химии" - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Какие молочные продукты чаще всего содержат добавки?
Йогурты с фруктовыми наполнителями
Они могут содержать красители, ароматизаторы, крахмал и сахар в больших количествах.
Плавленые сырки
В них часто содержатся фосфаты, эмульгаторы и консерванты, которые влияют на структуру продукта. Это вообще не творог, лучше не покупать такую продукцию.
Сгущенное молоко
Под видом натурального продукта могут продавать сгущенное молоко с растительными жирами и сахарозаменителями. Это настоящая калорийная бомба!
Десертные сырки
Обычно, в их составе пальмовое масло, загустители и синтетические ароматизаторы. Также в них содержится множество трансжиров. Лучше покупать творог и добавлять в него фрукты или ягоды.
Безлактозное молоко
Такой продукт может содержать ферменты и стабилизаторы, которые изменяют его природный состав. В дополнение, в растительном молоке часто бывает сахар.
Как выбирать качественную молочку?
Всегда читайте состав упаковок! Не забывайте, что натуральные продукты содержат только молоко и закваску, без лишних добавок.
Избегайте долгого срока хранения, чем он длиннее, тем больше консервантов в продукте.
Отдавайте предпочтение локальным производителям и продукции без ароматизаторов и подсластителей.
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В материале использованы такие источники - Галицкий корреспондент, Facebook-страница Олега Швеца, сайт Госпродпотребслужбы.
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