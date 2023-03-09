Плесень, нехватка еды и угрозы: украинцы жалуются на условия в центре для беженцев в Варшаве (фото)

Украинские беженцы в Польше жалуются на проживание в варшавском центре помощи. По их словам, кроме нехватки пищи и антисанитарных условий, они сталкиваются с угрозами со стороны персонала центра.

На что жалуются украинцы

Украинские беженцы, временно проживающие в Варшаве, начали жаловаться на ужасающие условия проживания и отношения к ним. Центр помощи разместили в здании театра, который пока не работает.

Там проживает почти 300 человек, и на всех есть только одна кухня и ванная. Жители не могут готовить себе самостоятельно, однако той еды, которую для них приносят, недостаточно.

К тому же завтрак подают в 9, хотя через час до него многие украинцы идут на работу. После трапез дети часто жалуются на боль в животе.

Завтрак в центре для украинских беженцев в Варшаве (фото: the-warsaw.com)

Что касается комнат, то для сна беженцам выдали полевые раскладушки, стоящие на минимальном расстоянии или вплотную друг к другу. Следует отметить, что некоторые большие семьи разделили по разным комнатам.

Жители центра рассказывают, что на стенах в ванной плесень, а душ и туалет часто забиваются. Неисправности ремонтируют только спустя несколько дней. За это время неприятный запах успевает распространиться по комнатам.

Комнаты беженцев в центре помощи (фото: the-warsaw.com)

Кроме нарушений физических потребностей, украинцы испытывают и психологическое давление со стороны персонала. Работники могут говорить, что беженцы слишком много хотят и напоминают, что те проживают в центре на средства налогоплательщиков, ведь учреждение поддерживает мэрия Варшавы.

По словам жителей, больше всего запугивает координатор центра Татьяна. Она угрожает забрать у беженцев вещи первой необходимости и требует убирать территорию вокруг центра. Если женщине отказать два раза, она выселяет, говорят украинцы.

Так выглядит центр проживания извне (фото: the-warsaw.com)

В 23:00 центр закрывается, после чего попасть внутрь невозможно. К тому же, запрещено приходить даже ближайшим родственникам.

Пока украинцы обратились за юридической помощью. А в варшавской мэрии сообщили, что о жалобах слышат впервые, а летом центр проверяли на соблюдение всех норм. Сейчас приступили к работе над питанием жителей.