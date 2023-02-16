За что украинцы в Польше могут получить штраф: запомните эти правила

С 24 февраля Польша приняла наибольшее число украинских беженцев, до сих пор проживающих там. Приспособиться к жизни в новой стране не так уж просто, учитывая, что там свои порядки. Часто новоприбывшие не знают, на что в стране их пребывания существуют запреты и могут попадать на штрафы.

За что украинцы могут получить штраф в Польше, рассказывают на сайте UaInKrakow.

Уход за детьми

Если вы оставите ребенка в возрасте до 7 лет дома, рискуете получить штраф или выговор от муниципальной полиции по статье 106. Это наказание действует даже в случае, если нет непосредственной угрозы его жизни.

Аналогичное последствие будет ожидать родителей, употребляющих алкоголь при детях. Позвонить в полицию может кто-нибудь, кто это заметит.

За прогулку с ребенком по проезжей части, велосипедной дорожке или железнодорожному пути могут оштрафовать на сумму от 50 до 2000 злотых по статье 97.

Детям до 10 лет запрещено кататься на электросамокате, скейтборде и т.п. на велодорожках или дорогах. Если нарушить эти правила, родителям или опекунам ребенка придется заплатить штраф от 200 злотых.

Родители должны следить, чтобы их дети не ездили на проезжей части (фото: Freepik)

Неправильное обращение с домашними питомцами

Если порода вашей собаки относится к списку агрессивных, вы обязаны надеть на животных намордника и поводка.

Запретов на выгул собак в определенных местах вообще нет, однако в отдельных регионах такие правила могут действовать. Поэтому во многих прибрежных городах есть запрет на выгул собак на пляжах и дюнах. За нарушение можно уплатить штраф в размере до 500 злотых.

Сбор грибов в национальных парках

Лесная охрана может оштрафовать вас за сбор грибов в национальных парках. О разрешении или запрете на это посетителей всегда предупреждают на табличках на входе. Однако запрет на сбор грибов в государственных лесах почти нет.

В Польше запрещено собирать грибы в национальных парках (фото: Freepik)

Гриль в запрещенных местах

В Польше есть места, отведенные специально для размещения грилей. Если этого не придерживаться, можно опустошить кошелек на несколько тысяч злотых.

Запрещено разводить костры в:

лесных массивах

парках, если там нет на это разрешения

на территориях на расстоянии 100 метров от границы леса

Покраска фасадов и окон

Многоквартирные дома имеют свой внешний дизайн, поэтому изменять его индивидуально без согласия общины нельзя, особенно в яркие цвета.

Неправильное использование балкона

Использование балкона в Польше запрещает установку на нем бассейна, развешивание тяжелых вещей или сбрасывание вниз. За такие нарушения ожидает штраф в размере 500 злотых, выговор или лишение свободы за умышленные действия.

Накладывают штраф и за неправильное поведение на балконе. То, что нельзя делать, обычно прописывают в правилах объединений жилых домов.

Если в вашей квартире есть балкон, соблюдайте правила его использования (фото: Freepik)

Какие виды штрафов есть в Польше и как их оплачивать

В Польше существует три вида штрафов, отличающихся между собой системой их уплаты.

Наличный (mandat gotówkowy). Его чаще всего выписывают иностранцам, у которых нет постоянного места жительства в Польше. Это самый простой и быстрый штраф, потому что покрыть его можно сразу в соответствующем государственном органе. Заплатить можно наличными или картой

Кредитованный (mandat kredytowany). Надо обязательно оплатить 7 дней. Такой штраф выписывают тому, кто постоянно проживает в стране. Погашение штрафа можно произвести через банковскую систему.

Заочный (zaoczny). Это тот вид штрафов, уведомление о котором вы получаете не сразу, потому и называют заочным. Уведомление о нем можно получить письмом вместе с реквизитами. Срок оплаты составляет 14 дней.