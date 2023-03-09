Цвіль, нестача їжі та погрози: українці скаржаться на умови в центрі для біженців у Варшаві (фото)

Українські біженці в Польщі скаржаться на умови проживання у варшавському центрі допомоги. За їхніми словами, окрім нестачі їжі та антисанітарних умов, вони зіштовхуються з погрозами з боку персоналу центру.

На що скаржаться українці

Українські біженці, які тимчасово проживають у Варшаві, почали скаржитися на жахливі умови проживання та ставлення до них. Центр допомоги розмістили в будівлі театру, який наразі не працює.

Там проживають майже 300 людей, і на всіх є лише одна кухня та ванна кімната. Мешканці не можуть готувати собі самостійно, проте тієї їжі, яку для них приносять, недостатньо.

До того ж сніданок подають о 9, хоча за годину до нього багато українців ідуть на роботу. Після трапез діти часто скаржаться на біль у животі.

Сніданок у центрі для українських біженців у Варшаві (фото: the-warsaw.com)

Стосовно кімнат, то для сну біженцям видали польові розкладачки, які стоять на мінімальній відстані або геть впритул одна до одної. Варто зазначити, що деякі великі сім'ї розділили по різних кімнатах.

Мешканці центру розповідають, що на стінах у ванній цвіль, а душ і туалет часто забиваються. Несправності ремонтують лише через кілька днів. За цей час неприємний запах встигає поширитися кімнатами.

Кімнати біженців у центрі допомоги (фото: the-warsaw.com)

Окрім порушень фізичних потреб, українці відчувають і психологічний тиск з боку персоналу. Працівники можуть казати, що біженці занадто багато хочуть та нагадують, що ті проживають в центрі коштом платників податків, адже установу підтримує мерія Варшави.

За словами мешканців, найбільше залякує координатор центру Тетяна. Вона погрожує забрати в біженців речі першої потреби та вимагає прибирати територію навколо центру. Якщо жінці відмовити два рази, вона виселяє, розповідають українці.

Такий вигляд має центр проживання ззовні (фото: the-warsaw.com)

О 23:00 центр зачиняється, після чого потрапити всередину неможливо. До того ж заборонено приходити навіть найближчим родичам.

Наразі українці звернулися за юридичною допомогою. А у варшавській мерії повідомили, що про скарги чують вперше, а влітку центр перевіряли на дотримання всіх норм. Зараз розпочали роботу над харчуванням мешканців.