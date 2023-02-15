Украинцев зовут на работу в Польшу: кому готовы платить самые большие зарплаты

В Польше для украинцев предлагают много вакансий. Есть вакансии для профессионалов - врачей или IT-специалистов, а есть предложения работы для тех, кто не обладает особыми навыками, но нуждается в заработке.

Вакансии без опыта работы

Самые популярные варианты работы для украинцев, у которых нет определенных навыков или профессии, но есть хотя бы минимальный уровень знания языка - это работа на складах, фасовка товаров, работа на заводах. Указывается, что обучение проходит быстро - буквально за несколько дней.

К примеру, упаковщикам товаров на заводах Rafaello или Kinder предлагают от 45 000 гривен в месяц при работе полный рабочий день.

Работа на складе интернет-магазина Jysk (мебель и текстиль для дома, посуда) - от 34 500 до 43 000 гривен в месяц.

Рабочий день - от 8 часов, 5-6 дней в неделю. На выбор есть три смены в день - с 06:00 до 14:00, с 14:00 до 22:00, с 22:00 до 06:00. При этом за часы сверх нормы доплачивают 50%, работу в выходные дни оплачивают в 100% надбавку, дают премии за продуктивность в размере 15%.

Кроме того, во многих местах дают бесплатное жилье - комнаты на 3-4 человек или отдельная, для семьи. Еще компенсируют проезд, а на территории есть столовые, где 50% стоимости блюд компенсирует работодатель.

Максимально за такую работу в Польше украинцам платят около 55 000 гривен в месяц.

Работа для профессионалов

Украинцы с определенными профессиями могут зарабатывать в Польше намного больше. Например, есть вакансии для водителей-международников с зарплатой от 2400 до 3000 евро в месяц.

Принимают на работу в Польше украинских врачей. Врачу-педиатру или неонатологу, а также хирургу или анестезиологу предлагают от 90 000 до 120 000 гривен в месяц. Есть также премии за выслугу лет. Работать нужно от 160 часов в месяц. Врачам понадобится не только опыт работы, но еще диплом и знание языка.

В частных клиниках украинским врачам предлагают от 3200 до 4500 долларов в месяц.

Работникам в сфере IT в Польше предлагают в среднем от 3500 до 5000 долларов в месяц - зависит от специализации, опыта работы и знания языков. Тестировщикам в Польше платят от 2500 до 4000 долларов в месяц.