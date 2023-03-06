Без сахара, муки и молока! Готовим вкусный яблочный кекс "из ничего"
Яблочный кекс без сахара, муки и молока подойдет тем, кто придерживается правильного питания, сидит на диете, постится или следит за уровнем сахара в крови.
Рецептом разделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- яблоки - 2 шт.
- яйца - 3 шт.
- овсяные хлопья (смесь) - 150 г
- масло - 50 мл
- мед - 1 ст. л.
- орехи - 100 г
- корица - 1 ч. л.
- разрыхлитель - 1 ч. л.
- соль - 1/4 ч. л.
Пошаговое приготовление
Перебейте овсяные хлопья блендером. То же сделайте с орехами (так чтобы были более или менее крупные кусочки).
Взбейте яйца блендером, добавьте растительное масло, мед, перемешайте.
К овсянке добавьте соль, разрыхлитель, корицу и перемешайте. Всыпьте сухую смесь в жидкую и отставьте в сторону.
Натрите два яблока, добавьте в массу. Туда же добавьте орехи.
Выложите массу в выстланную пергаментом форму. Выпекайте 40-50 минут в разогретой до 160 градусов духовке.
Охладите кекс на решетке, нарезайте и приятного аппетита!
Узнайте также, как испечь вкусный и полезный медовик на кефире.
Также читайте, как приготовить простое песочное печенье с вареньем.