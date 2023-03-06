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Без цукру, борошна і молока! Готуємо смачний яблучний кекс "з нічого"

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Понеділок 06 березня 2023 08:26
Без цукру, борошна і молока! Готуємо смачний яблучний кекс "з нічого" Як приготувати смачний і дешевий яблучний кекс (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний кекс без цукру, борошна і молока підійде тим, хто притримується правильного харчування, сидить на дієті, постує чи стежить за рівнем цукру в крові.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • яблука - 2 шт.
  • яйця - 3 шт.
  • вівсяні пластівці (суміш) - 150 г
  • олія - 50 мл.
  • мед - 1 ст. л.
  • горіхи - 100 г
  • кориця - 1 ч. л.
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • сіль - 1/4 ч. л.

Покрокове приготування

Перебийте вівсяні пластівці блендером. Те ж саме зробіть з горіхами (так щоб були більш-менш крупні шматочки).

Збийте яйця блендером, додайте олію, мед, перемішайте.

До вівсянки додайте сіль, розпушувач, корицю і перемішайте. Висипте суху суміш в рідку і відставте в бік.

Натріть два яблука, додайте до маси. Туди ж додайте горіхи.

Викладіть масу у вистелену пергаментом форму. Випікайте 40-50 хвилин в розігрітій до 160 градусів духовці.

Охолодіть кекс на решітці, нарізайте та смакуйте. Смачного!

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