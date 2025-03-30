Почему после разрыва хочется вернуться к бывшему партнеру? 5 простых причин

Разрыв - это конец. Но почему же тогда так часто появляется мысль: "А может, мы еще могли бы быть вместе?" Это не просто ностальгия или слабость - за этим стоят вполне реальные психологические механизмы.

Почему после окончания отношений хочется вернуться к бывшему партнеру или партнерше, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Зона комфорта сильнее логики

Как объясняет эксперт, даже если отношения были далеки от идеала, они были привычными. Человеческий мозг ненавидит изменения и пытается вернуть нас в знакомую среду, даже если она не делала нас счастливыми.

Идеализация прошлого

Через некоторое время после разрыва память вытирает негатив и оставляет только хорошие моменты.

Вы уже не вспоминаете ссоры, недоразумения, боль, зато ярко видите смешные моменты, страстные ночи и "особую связь", - объясняет коуч.

Страх одиночества

Независимо от того, кто инициировал разрыв, остаться одному - страшно. А возвращение к прежнему кажется быстрым и простым способом заполнить эту пустоту.

Эмоциональная зависимость

В длительных отношениях формируется связь не только на уровне эмоций, но и на уровне химии мозга. Если партнёр был для вас источником поддержки, радости или даже конфликтов, разрыв воспринимается как "ломка".

Страх нового

После расставания нужно учиться жить заново: менять привычки, искать новых людей, строить новые отношения.

"Это сложно и непонятно. А старый вариант кажется знакомым и простым", - добавляет эксперт.

Стоит ли возвращаться?

Если расставание было импульсивным и вы оба готовы работать над ошибками, иногда дать отношениям второй шанс стоит.

Но если разрыв произошёл из-за несовместимости, токсичности или отсутствия любви, возвращение - это просто побег от одиночества.

"Если вы не можете разобраться в своих чувствах, коуч поможет посмотреть на ситуацию со стороны и понять: это настоящее желание или просто страх неизвестного? Потому что возвращаться стоит только тогда, когда вы уверены, что этого действительно хотите", - резюмирует Виталий Курсик.

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