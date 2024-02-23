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Ценный авторский фарфор ХХ века пытались незаконно вывезти из Украины (фото)

Пятница 23 февраля 2024 12:23
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Ценный авторский фарфор ХХ века пытались незаконно вывезти из Украины (фото) Из Украины пытались незаконно вывезти ценный фарфор (фото: Киевская таможня)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники изъяли из посылки украинский фарфор ХХ века, который пытались незаконно отправить из Полтавы в Болгарию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской таможни в Facebook.

Что известно об изъятом фарфоре

Изъятые вещи таможенники направили в национальный музей истории Украины, чтобы определить, относятся ли они к культурным ценностям.

Эксперты установили, что четыре фарфоровые скульптурки - "Балерины перед выступлением", "Бандуристка", "Девушка с баранками" и "Вратарь", изготовленные в советское время на украинских фарфоровых производствах, которых уже не существует.

Скульптурная композиция "Балерины перед выступлением" (1976-1991 гг.) изготовлена на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе, а "Бандуристка" (1956-1972 гг.) изготовлена уже на Полонском заводе художественной керамики. Автором этих работ является скульптор-фарфорист Оксана Жникруп, участница многих международных выставок-ярмарок.

"Учитывая известное авторство, прекращение деятельности обоих заводов художественной керамики, а также коллекционный интерес украинским авторским фарфором советского периода на европейском, украинском и российском антикварных рынках, скульптурная пластика малых форм этой мастерицы имеет культурную ценность", - говорят таможенники.

Ценный авторский фарфор ХХ века пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Ценный авторский фарфор ХХ века пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Фарфоровые скульптуры имеют культурную ценность (фото: Киевская таможня)

"Девушка с баранками" (1966-1972 гг.) авторства Маргариты Павловой и "Вратарь" (1964-1970 гг.) авторства Вячеслава Гаркавца изготовлены на Полонском заводе художественной керамики.

"Вратарь" является ярким образцом так называемого "арт деко" или "неофункционализма строгих форм", существовавшего в украинском советском декоративно-прикладном искусстве в кон. 50-60-е гг. ХХ в. Среди коллекционеров фарфоровые изделия этого периода пользуются повышенным интересом.

Все фарфоровые скульптурки изъяли до решения судом по делу, а против отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил, поскольку на вывоз из Украины культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таких документов у отправителя не было.

Ценный авторский фарфор ХХ века пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Ценный авторский фарфор ХХ века пытались незаконно вывезти из Украины (фото)Такие фарфоровые скульптуры очень ценятся у коллекционеров (фото: Киевская таможня)

Ранее мы писали о том, что таможенники изъяли из международной посылки уникальные остатки животных, которым почти 400 миллионов лет.

Читайте также, что икону XIX века и крестики времен Киевской Руси пытались незаконно вывезти из Украины.

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Государственная таможенная служба
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