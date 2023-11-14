Икону XIX века и крестики времен Киевской Руси пытались незаконно вывезти из Украины (фото)

Из Украины пытались незаконно вывезти борисовскую икону ХІХ века и нательные крестики времен Киевской Руси. Все эти вещи имеют культурную ценность. Их обнаружили таможенники в международных отправлениях, которые направлялись в США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской таможни в Facebook .

Что известно об изъятых ценностях

"Киевские таможенники изъяли из нескольких международных почтовых отправлений икону знаменитой борисовской иконописной школы и 12 древних аутентичных предметов личного благочестия и личного потребления археологического происхождения. Направлялись они из Киевской и Тернопольской областей в США", - говорится в сообщении.

Эксперты Национального музея истории Украины и Национального художественного музея Украины подтвердили ценность этих вещей. Среди изъятых находок:

икона "Господь Вседержитель" ХІХ-ХХ вв., которая принадлежит борисовской иконописной школе

бронзовый крестик-энколпион ХІІ-ХІІІ вв. с рельефными изображениями Христа, Богоматери и сцены Распятия, состоит из двух частей. В таких крестах на Руси хранились мощи святых

Эти ценности за границу отправляли жители Киевской области. Также таможенники изъяли 11 металлических предметов из международной отправки, которая направлялась из Тернопольской области в США. Среди них были:

бронзовая подвеска-булла ІІІ в. н.э., которая принадлежит к черняховской культуре

семь бронзовых нательных крестиков и две пуговицы времен Руси - XI-XIII вв. и медная ажурная пуговица ХVІІІ в.

Все изъятые вещи имеют культурную ценность (фото: Facebook.com/Киевская таможня)

Чем уникальны эти артефакты

"Все предметы имеют культурную ценность. Борисовские иконы считаются уникальными благодаря оригинальности техники иконописи, декора, иконографической трактовки", - подчеркивают таможенники.

Среди изъятых ценностей особенно выделяется редкий литой крестик, с расположенными в его центре четырьмя большими кольцами. А еще крестик с гравировкой в виде соляных знаков - такими крестами завершается хронологическое развитие так называемых крестов скандинавского типа.

Археологически интересна также пуговица с конусообразным перевернутым туловищем, принадлежащая к малоисследованному типу. Такие бывают в основном на грабительских интернет-аукционах.

Напомним, что для вывоза культурных и исторических ценностей за границу необходимо получить соответствующее свидетельство от Министерства культуры Украины. Такое разрешение отправители посылок не предоставили таможенникам. В отношении этих граждан составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины, а все культурные и исторические ценности изъяли до вынесения судом решения по делам.

Все изъятые вещи имеют культурную ценность (фото: Facebook.com/Киевская таможня)