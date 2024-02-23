Цінну авторську порцеляну ХХ століття намагались незаконно вивезти з України (фото)

Київські митники вилучили із посилки українську порцеляну ХХ століття, яку намагались незаконно відправити з Полтави до Болгарії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київської митниці у Facebook.

Що відомо про вилучену порцеляну

Вилучені речі митники скерували до національного музею історії України, щоб визначити, чи належать вони до культурних цінностей.

Експерти встановили, що чотири порцелянові скульптурки - "Балерини перед виступом", "Бандуристка", "Дівчина з бубликами" та "Воротар", виготовлені в радянський час на українських порцелянових виробництвах, яких вже не існує.

Скульптурна композиція "Балерини перед виступом" (1976-1991 рр.) виготовлена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, а "Бандуристка" (1956-1972 рр.), виготовлена вже на Полонському заводі художньої кераміки. Автором цих робіт є скульпторка-фарфористка Оксана Жникруп, учасниця багатьох міжнародних виставок-ярмарків.

"Враховуючи визначене авторство, припинення діяльності обох заводів художньої кераміки, а також колекційну зацікавленість українською авторською порцеляною радянського періоду на європейському, українському та російському антикварних ринках, скульптурна пластика малих форм цієї майстрині має культурну цінність", - говорять митники.

Порцелянові скульптури мають культурну цінність (фото: Київська митниця)

"Дівчина з бубликами" (1966-1972 рр.) авторства Маргарити Павлової та "Воротар" (1964-1970 рр.) авторства В’ячеслава Гаркавця виготовлені на Полонському заводі художньої кераміки.

"Воротар" є яскравим зразком так званого "арт деко" або "неофункціоналізму строгих форм", який існував в українському радянському декоративно-ужитковому мистецтві в кін. 50-60-ті рр. ХХ ст. Серед колекціонерів порцелянові вироби цього періоду користуються підвищеною зацікавленістю.

Усі порцелянові скульптурки вилучили до рішення судом у справі, а проти відправника склали протокол про порушення митних правил, оскільки на вивезення з України культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких документів відправник не мав.

Такі порцелянові скульптури дуже цінуються серед колекціонерів (фото: Київська митниця)