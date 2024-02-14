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В Украине нашли уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет. Их хотели украсть

Среда 14 февраля 2024 15:11
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В Украине нашли уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет. Их хотели украсть Таможенники изъяли ценные окаменелости из международной посылки (фото: Telegram/Государственная таможенная служба Украины)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники обнаружили в посылке останки древних существ, которым 400 миллионов лет. Их незаконно пытались отправить в Тайвань. Эти окаменелости научная экспертиза признала очень ценными с точки зрения палеонтологии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

Что известно об уникальных окаменелости

Во время таможенного досмотра международной почтовой отправки из Тернополя таможенники обнаружили камни с признаками старины и причудливыми очертаниями и предположили, что они могут иметь древнее происхождение. Изъятые предметы направили в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

"Как определили эксперты, окаменелости являются плитками красного песчаника раннего девона (геологический период палеозойской эры) с панцирями "рыб" Protopteraspis двух видов, а также слабо сцементированный известняк с целым крабом "Daira speciose" и раковиной красного моллюска Halyotis sp", - говорится в сообщении.

Эксперты заявляют, что это - оригинальные фоссилии, найденные на Подолье, в бассейне реки Днестр. Геологический возраст трех из них составляет около 400 млн лет, а двух других, краба и моллюска - 10-20 млн лет.

В Украине нашли уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет. Их хотели украстьВ Украине нашли уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет. Их хотели украстьВ Украине нашли уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет. Их хотели украстьЭкспертиза подтвердила уникальность этих останков (фото: Telegram/Государственная таможенная служба Украины)

Изъятые окаменелости являются палеонтологическими эксклюзивами. Они обладают культурной и научной ценностью как геологическое наследие. Эксперты советуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины.

Напомним, что на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таможенникам их не предоставили, поэтому против гражданина, отправлявшего эксклюзивные палеонтологические образцы за границу, составили протокол о нарушении таможенных правил, а палеонтологические ценности изъяли.

Ранее мы писали о том, что из Украины незаконно пытались вывезти уникальный "камень", которому более 160 миллионов лет.

Читайте также, что икону XIX века и крестики времен Киевской Руси пытались незаконно вывезти из Украины.

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Государственная таможенная служба
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