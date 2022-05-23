Лікарі назвали найкорисніший сухофрукт: з'їдайте щодня жменю і побачите результат

Лікарі розповіли про надзвичайно корисний сухофрукт, який треба вживати щодня, щоб бути здоровими і мати чудову форму.

За словами медика, мова йде про чорні родзинки, що виготовляють висушуванням темних сортів винограду. Останній використовують зазвичай для виробництва червоних вин, але й роблять з нього родзинки.

Чим корисні родзинки

Сухофрукт містить близько 15% вуглеводів, з яких фруктоза становить 57%, а глюкоза - 43%, що може безпосередньо забезпечити організм енергією, необхідною для повсякденної діяльності.

Чорні родзинки є чудовим джерелом вітаміну С. У 100 грамах міститься 464 мг вітаміну С, що в десятки разів більше, ніж у більшості фруктів і овочів.

Як чорні родзинки впливають на здоров'я

Дослідження показали, що чорні родзинки багаті біофлавоноїдами, які можуть пом'якшити кровоносні судини, покращити проникність кровоносних судин і дуже корисні для серцево-судинної системи та здоров’я мозкового кровообігу.

Лікар впевнена, що чорні родзинки - це низькокалорійний, високопоживний сухофрукт. 100 грамів містять всього 46 калорій.

"Щодня з'їдати жменю чорного родзинок - чудовий вибір для вашого здоров'я", - підсумувала медик.