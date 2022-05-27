Такий корисний буряк: з чим його можна поєднувати , а з чим - не варто

Буряк вважається найкориснішим овочем і його цілющі властивості відомі з давніх часів. Спочатку буряк використовували тільки як лікарський засіб, а вже потім стали вживати в їжу, і він зайняв почесне місце серед найнеобхідніших овочів.

Чим корисний буряк, з якими продуктами його варто комбінувати, а з чим його вживати категорично не варто - читайте в матеріалі нижче.

У чому корисність буряка

У буряку міститься багато антиоксидантів, вітамінів групи В, заліза, кобальту, цинку і фосфору. Регулярне вживання буряка є профілактикою онкологічних захворювань, анемії, рахіту у дітей.

Природні антисептики, які є в буряку, допомагають знижувати та навіть лікувати деякі інфекційні захворювання. А ще буряк запобігає розвитку мікробів в шлунку і кишечнику. Його активно включають в дієту при лікуванні гіпертонії, цинги, діабету і сечокам'яної хвороби.

Зріз свіжого буряка, а також листя - допомагають при загоєнні ран. А буряковий сік - унікальний засіб для поліпшення перистальтики шлунка і запобігання запорів.

Всі свої поживні та лікувальні засоби буряк зберігає як в сирому вигляді, так і після термічної обробки. Тому, салати з буряка і борщ - це не тільки смачно, але і дуже корисно.

З чим варто приготувати буряк

Грамотне поєднання продуктів в різних стравах з буряком допомагає розкрити смак не тільки цього овоча, а й інших інгредієнтів. Буряк прекрасно поєднується з іншими овочами: морквою, картоплею, цибулею, часником, зеленню. А ще - з горіхами та сухофруктами.

Спробуйте додати в салат з буряка трохи чорносливу і волоських горіхів. А ще відмінний смак у буряка в поєднанні з козячим сиром або сиром фета. Доповнити можна руколою, свіжими або запеченими яблуками.

Прекрасно буряк поєднується з м'ясними та рибними стравами. А ще рекомендуємо спробувати салат з відвареного буряка, яєць і маринованих огірків. Сюди можна додати й гриби.

З чим буряк комбінувати не варто

Не рекомендується з'єднувати буряк одночасно з часником і майонезом. Якщо ви без цього соусу не можете, то зробіть його вдома самостійно.

А ось з часником будьте обережні. Такий салат дуже корисний, але в дуже невеликих кількостях. Річ у тому, що в поєднанні цей салат дає навантаження на шлунково-кишковий тракт і серце, тому не варто налягати на таке блюдо.

Ще буряк здатен збільшувати концентрацію соляної кислоти в шлунковому соку, що може привести до проблем у людей з гастритом.

Також не варто вживати буряк гіпотонікам, людям зі схильністю до діарей і з синдромом роздратованого кишечника. Дуже обережно його можна вживати людям з остеопорозом, оскільки велика кількість буряка може вимивати кальцій з організму.

У невеликих кількостях буряк можна їсти дітям до трьох років і жінкам похилого віку.