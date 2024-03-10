Цены составляют более 400 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские старопечатные книги

Старопечатные издания особенно ценятся у коллекционеров. Стоимость таких книг может достигать нескольких сотен тысяч гривен, ведь до наших времен сохранилось всего по несколько экземпляров таких изданий.

О том, как выглядят и сколько стоят такие книги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Violity в Instagram.

"Меч духовный"

Книга Лазаря Барановича "Меч Духовный" издана в 1666 году в типографии Киево-Печерской лавры и занесена в каталоги особо ценных и редких старопечатных изданий. Особую ценность составляет серия гравюр-дереворитов, 54 иллюстрации в тексте из 49 досок, заставки, инициалы.

Отдельные экземпляры издания хранятся в ведущих музеях и научных библиотеках Украины, России, Чехии.

Эта старопечатная книга продана за 42 302 грн.

Вот так выглядит книга (фото: Instagram/Violity)

"Октоих"

Это богослужебная книга православной церкви, которая включает в себя чинопоследования вечерние, утрени и литургии для шести будничных дней недели, а для воскресных дней, кроме того - малой вечерни и полуночницы.

Книгу издали во Львове в 1644 году. Ее размеры 20 на 32 см. толщина 7,5 см., 708 с., или 354 листа.

Эта старопечатная книга продана за 43 000 грн.

Вот так выглядит книга (фото: Instagram/Violity)

"Апостол"

Книгу издал белорусский печатник Спиридон Соболь, который недолгое время имел издательство в Киеве в 1630 году. Это второе украинское издание этой книги после Апостола И. Федорова в 1574 году и является библиографической редкостью.

К сожалению, в коллекционном экземпляре отсутствуют два первых листа, есть потери. Очевидно, что книгой активно пользовались, кроме оторванных уголков страниц, в книге много восковых пятен.

"Апостол" - одна из древнейших богослужебных книг, вмещающая в себя Деяния святых апостолов, семь Соборных Посланий и четырнадцать Посланий апостола Павла.

Эта старопечатная книга продана за 74 010 грн.

Вот так выглядит книга (фото: Instagram/Violity)

"Минея общая"

Эту книгу издал Спиридон Соболь в 1628 году. Минея была одной из тех богослужебных книг, которыми пользовались ежедневно, о чем свидетельствуют многочисленные восковые капли свечей, оставленные на листах экземпляра, листы подклеенные, надрывы, разводы.

"Минея общая" занесена в каталоги особо ценных и редких старопечатных изданий. Текст перепечатан из московской книги 1600 г.

Эта старопечатная книга продана за 76 205 грн.

Вот так выглядит книга (фото: Instagram/Violity)

"Триодь цветная"

Это очень редкая книга, изданная в 1685 году. Размеры 32-21 см. "Триодь цветная" содержит песнопения от Воскресения Пасхи до Воскресения Всех Святых, в следующее воскресенье после Пятидесятницы.

Название книги происходит от праздника Входа Господня в Иерусалим, или Воскресения Ваия, поскольку в предыдущей богослужебной традиции вторая часть Триоди начиналась со службы Лазаревой субботы, связанной с праздником Входа Господня в Иерусалим.

Эта старопечатная книга продана за 95 000 грн.

Вот так выглядит книга (фото: Instagram/Violity)

"Ключ понимания"

Украинская старопечатная книга 1665 г. уникальна тем, что в нем статья "Наука или способ совращения проповеди" написаны тогдашним украинским литературно-письменным языком.

Автор Йоаникий Галятовский - украинский писатель, богослов. Книгу издал львовский печатник Михаил Слезко во Львове. Это наиболее полное прижизненное издание произведения. Книга занесена в каталоги особо ценных и редких старопечатных изданий. "Ключ понимания" - первый отечественный учебник по гомилетике (церковному проповедничеству).

Эта старопечатная книга продана за 101 000 грн.

Вот так выглядит книга (фото: Instagram/Violity)

"Руське весілля"

В 1835 году в Перемышле Иосиф Лозинский "Руське весілля". Это была одна из первых публикаций на живом украинском языке на западноукраинских землях, которая почти на два года опережала знаменитую "Русалку Днестровую". Книга была опубликована латинским алфавитом.

Ценность "Руського весілля" состоит в том, что она содержит самое подробное и полное (из существующих на то время) описание украинской народной свадьбы, в котором зафиксированы все характерные для изучаемой местности его этапы, составные части, обрядовые компоненты и детали.

Эта старопечатная книга продана за 105 000 грн.

Вот так віглядит книга (фото: Instagram/Violity)

"Новый завет с псалтырем"

"Новый завет с псалтирем" 1580 года - это ценность XVI века национального значения. Первопечатная книга Ивана Федорова издана в Остроге. Издание является чрезвычайной редкостью и первым печатным в Украине Псалтирем и Новым заветом.

В Украине зафиксировано только 15 экземпляров этой книги, что является меньшим количеством по сравнению с 27 экземпляром издания Львовского "Апостола" 1574 г., экземпляр которого ушел с молотка аукциона Sothebys 11 июня 2007 г. в Лондоне за 380 000 долларов.

"Новый Завет" 1580 г. напечатан на высоком полиграфическом уровне, хорошо украшен. Барочные сюжетные заставки и концовки, все художественные украшения исполнены профессионально и гармонично совмещены. Эта книга относится к лучшим отечественным старопечатным изданиям, имеет музейное, историко-культурное значение как памятник ранней эпохи отечественного книгопечатания.

Эта старопечатная книга продана за 420 001 грн.

Вот так выглядит уникальная старопечатная печать (фото: Instagram/Violity)