Где растет и как выглядит самое старое дерево Украины, которому 2000 лет
Самое старое дерево Украины, возраст которого оценивают в 2000 лет, растет в Никитском ботаническом саду в Крыму. Это - маслина, которая до сих пор плодоносит.
О старейших деревьях нашей страны рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: Википедия, Love Ukraine.
Самые старые деревья Украины
Самое старое дерево Украины еще называют маслиной Геродота. На высоте 0,5 м ствол достигает в обхвате 8,8 м, высота дерева - 12 м. Из ствола выходит 15 больших и мелких ветвей. Несмотря на солидный возраст, дерево продолжает плодоносить.
На Всеукраинском конкурсе "Национальное дерево Украины" в 2010 году эту маслину отметили в номинации "Самое старое дерево Украины", а уже после проведения конкурса на мысе Сарыч в Крыму открыли еще одно 2000-летнее дерево - можжевельник высокий. Его охват составляет 4,90 м, а высота - 15 м.
Также добавим, что к самым старым деревьям Украины зачисляют фисташку в возрасте 1700 лет, которая растет в Никитском ботсаду и дуб Чемпион в возрасте 1300 лет, что растет вблизи села Стужица Великоберезнянского района Закарпатской области. Обхват ствола дуба - почти 10 метров
Самая старая маслина Украины растет в Крыму (фото: росСМИ)
Можжевельник, которому 2000 лет (фото: Украинская правда)
Самая старая фисташка Украины, дереву 1700 лет (фото: Украинская правда)
Дуб Чемпион, которому 1300 лет (фото: Украинская правда)
Всего в Украине деревьев, которым 1000 и более лет - 43. В Крыму деревьев-тысячников 34, остальные растут на материковой Украине.
Добавим также, что самым старым деревом в мире считается долговечная сосна, растущая на горе Вилер в штате Невада, США. Возраст этой сосны ученые оценивают в 5000 лет.
Раньше мы писали о том, кого из украинцев считают самым богатым человеком в нашей истории.
Читайте также о том, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР.