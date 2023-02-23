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От 400 евро в месяц. Какие минимальные зарплаты в странах ЕС

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Четверг 23 февраля 2023 17:20
От 400 евро в месяц. Какие минимальные зарплаты в странах ЕС Фото: Работа в Европе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2023 году в Европе прогнозируют очередной виток инфляции – больше всего в балтийских странах, Чехии, Польше, Венгрии. В этой связи правительства стран повышают размеры минимальной зарплаты.

В целом минимальные ставки в ЕС отличаются в разы, а самая низкая оплата труда – в Болгарии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

По последним данным Евростата, европейские страны поделены на 3 группы по размеру минимальных ставок. В первую группу входят страны, где ежемесячная зарплата составляет до 840 евро, во второй зарплата до 1304 евро в месяц. В третьей группе – минимальная заработная плата до 2800 евро в месяц.

Разница в минимальных ставках – до 7 раз.

Какие размеры минимальной зарплаты в первой группе:

  • Болгария – 399 евро;
  • Венгрия – 579 евро;
  • Румыния – 606 евро;
  • Латвия – 620 евро;
  • Хорватия – 700 евро;
  • Словакия – 700 евро;
  • Чехия – 717 евро;
  • Эстония – 725 евро;
  • Польша – 746 евро;
  • Мальта – 835 евро;
  • Литва – 840 евро.

Минимальная оплата труда в странах второй группы:

  • Португалия – 887 евро;
  • Испания – 1167 евро;
  • Словения – 1304 евро.

От 400 евро в месяц. Какие минимальные зарплаты в странах ЕСФото: Работа для женщин в Европе (gettyimages.com)

Самая высокая зарплата в таких странах:

  • Франция – 1709 евро;
  • Ирландия – 1910 евро;
  • Нидерланды – 1934 евро;
  • Бельгия – 1955 евро;
  • Германия – 1981 евро;
  • Люксембург – 2387 евро.

Не установлены законом минимальные зарплаты в Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Швеции. Новая ставка еще обсуждается в Испании. В Украине минимальная заработная плата с 1 января 2023 - 6700 гривен, это примерно 170 евро.

Напомним, мы писали, сколько беженцев уже нашли работу в Польше.

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