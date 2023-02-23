От 400 евро в месяц. Какие минимальные зарплаты в странах ЕС
В 2023 году в Европе прогнозируют очередной виток инфляции – больше всего в балтийских странах, Чехии, Польше, Венгрии. В этой связи правительства стран повышают размеры минимальной зарплаты.
В целом минимальные ставки в ЕС отличаются в разы, а самая низкая оплата труда – в Болгарии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
По последним данным Евростата, европейские страны поделены на 3 группы по размеру минимальных ставок. В первую группу входят страны, где ежемесячная зарплата составляет до 840 евро, во второй зарплата до 1304 евро в месяц. В третьей группе – минимальная заработная плата до 2800 евро в месяц.
Разница в минимальных ставках – до 7 раз.
Какие размеры минимальной зарплаты в первой группе:
- Болгария – 399 евро;
- Венгрия – 579 евро;
- Румыния – 606 евро;
- Латвия – 620 евро;
- Хорватия – 700 евро;
- Словакия – 700 евро;
- Чехия – 717 евро;
- Эстония – 725 евро;
- Польша – 746 евро;
- Мальта – 835 евро;
- Литва – 840 евро.
Минимальная оплата труда в странах второй группы:
- Португалия – 887 евро;
- Испания – 1167 евро;
- Словения – 1304 евро.
Фото: Работа для женщин в Европе (gettyimages.com)
Самая высокая зарплата в таких странах:
- Франция – 1709 евро;
- Ирландия – 1910 евро;
- Нидерланды – 1934 евро;
- Бельгия – 1955 евро;
- Германия – 1981 евро;
- Люксембург – 2387 евро.
Не установлены законом минимальные зарплаты в Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Швеции. Новая ставка еще обсуждается в Испании. В Украине минимальная заработная плата с 1 января 2023 - 6700 гривен, это примерно 170 евро.
Напомним, мы писали, сколько беженцев уже нашли работу в Польше.